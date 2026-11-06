El Aula Medioambiental de La Grajera organiza un taller de papiroflexia para disfrutar este fin de semana

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LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera ha organizado un taller de papiroflexia para disfrutar este fin de semana. La actividad tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas, y tendrá una duración de una hora y quince minutos.

Durante el taller, los participantes podrán descubrir las posibilidades que ofrece el papel para crear diferentes figuras mediante la técnica de la papiroflexia.

A través de sencillos pliegues y siguiendo las indicaciones, aprenderán a formar animales y otras figuras, convirtiendo una simple hoja de papel en pequeñas creaciones llevas de imaginación.

Para participar en esta actividad es necesario llevar bicicleta y los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto, además, es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://logrono.es/-/taller-de-papiroflexia o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE

El Aula Didáctica de La Grajera ha programado los siguientes talleres didácticos:

14 y 15 de noviembre: Taller Cuenta cuentos 21 y 22 de noviembre: Taller de Manualidades con material reciclable 27 y 28 de noviembre: Taller de manualidades con material de la naturaleza