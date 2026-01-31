El Aula Medioambiental de La Grajera propone un taller infantil de construcción con PlayMais

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin de semana a participar en un taller de construcción con PlayMais, una actividad pensada para fomentar la creatividad y el desarrollo motriz de niños y niñas a partir de 6 años.

El taller se desarrollará el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos. PlayMais es un juego de construcción, elaborado a partir de materiales biodegradables.

Su funcionamiento es sencillo: basta con humedecer ligeramente las piezas y presionarlas entre sí para que se adhieran, lo que permite crear todo tipo de figuras de forma segura y divertida. En el taller, los participantes darán rienda suelta a su imaginación creando animales, paisajes o incluso su nombre para decorar su habitación.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el enlace https://www.giglon.com/evento/construccion-con-play-mais-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL MES DE FEBRERO

7 y 8 de febrero: Taller 'Crea tu cuento'.

14 y 15 de febrero: Taller 'Construye tu disfraz de carnaval'.

21 y 22 de febrero: Taller 'Arte en la prehistoria'.

28 de febrero y 1 de marzo: 'Eco Juego'