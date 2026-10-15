AutorÍA atrae visitantes de Navarra, Aragón, Burgos y Madrid: "Se está comprendiendo el mensaje"

Proyección durante la inauguración de la exposición 'AutorIA', en el Claustro bajo del Monasterio de Yuso - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor, ha indicado hoy que el público que está asistiendo a la exposición AutorÍA, "está comprendiendo muy bien el mensaje" y se está desplazando desde lugares como Navarra, Aragón, Burgos o Madrid.

Pérez Pastor ha presentado, acompañado por la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, y el historiador Javier García Turza en rueda de prensa una "herramienta pedagógica", en palabras del historiador, para disfrutar "una vez que se cierren las puertas de AutorÍA".

El consejero ha relatado cómo "los primeros en ser atraídos" a la exposición han sido los visitantes de comunidades limítrofes; pero, además, ha dicho, este fin de semana está previsto un grupo de Burgos "bastante numeroso".

La exposición, ha afirmado, "desde luego está respondiendo a la expectativa" del Gobierno de La Rioja. Como "motivo de reflexión" ha trasladado que "está funcionando muy bien entre semana". "Ayer mismo estaba lleno de escolares de fuera de La Rioja", ha dicho.

Pérez Pastor ha considerado que, con motivo de AutorÍA, se "reclamaba, con más fuerza que nunca, la existencia de un soporte de información que hiciera de material de referencia" sobre San Millán de la Cogolla como cuna del Castellano.

Los monasterios de Suso y Yuso, ha relatado, "venían acusando la falta de un material explicativo que el visitante se pudiera llevar a casa después de realizar la visita" y AutorÍA "ha permitido reformular todo el contenido narrativo de estos enclaves".

Con textos de García Turza e ilustraciones de Manuel Romero, se ha elaborado un material "breve pero completo". "No se trata de un catálogo a uso", ha completado Martínez, "aunque su origen está en la exposición AutorÍA y pivota en torno a ella, esta guía va más allá".

Busca acercar "ese valor universal y excepcional en la historia de la lengua española a un público amplio y diverso", ha explicado reconociendo a García Turza que haya sido capaz de "condensar la historia de varios siglos en unas pocas páginas".

García Turza ha recordado cómo Gonzalo de Berceo decidió escribir en Román Paladino "para que el saber no quedase recluido tras los muros del latín" para señalar que esta guía "visual y de explicaciones breves" es como una "traducción al Román Paladino contemporáneo".

Es "la herramienta que saca el conocimiento científico de las monografías académicas y lo pone directamente al alcance del visitante", ha relatado.

Abarca, ha contado, desde las primera anotaciones y la poesía de Gonzalo de Berceo hasta llegar a la Inteligencia Artificial y el procesamiento del lenguaje.

En su opinión, "un texto sintético y bien concebido no infantiliza el contenido, al contrario, ofrece múltiples capas de lectura, permite una comprensión rápida para quien hace un recorrido ágil y al mismo tiempo despierta la curiosidad de quien desea profundizar sobre el texto".