Autorizada la creación de la 'MECONSET', un nuevo órgano para garantizar servicios de conectividad fiables en La Rioja

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LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía a pilotar la constitución de La Mesa de Conectividad y Servicios de Telecomunicaciones, el nuevo órgano de garantizará servicios de conectividad fiables en toda La Rioja.

La MECONSET supondrá un marco estable de colaboración entre el Ejecutivo regional, los municipios y los operadores para coordinar despliegues y asegurar la resolución eficaz y con la mayor celeridad posible de las incidencias que se registren en materia de telecomunicaciones en el territorio, en especial en el medio rural.

La vertebración territorial es uno de los ejes prioritarios de esta legislatura y, en ese marco, la reducción de la brecha digital constituye un objetivo esencial.

Por ello, el Gobierno de La Rioja impulsa la constitución de la MECONSET, un órgano de cogobernanza público privada integrado por la Administración autonómica, la Federación Riojana de Municipios (FRM) y los operadores de telecomunicaciones, destinado a reforzar la coordinación y garantizar la conectividad digital en toda La Rioja y establecer mecanismos ágiles de coordinación ante cualquier incidencia que afecte a los servicios de telecomunicaciones. La creación de la MECONSET se articulará en julio a través de la firma de un protocolo entre las tres instituciones.

El Gobierno de La Rioja mantiene un compromiso decidido con la cobertura de banda ancha ultrarrápida y con el despliegue de redes y servicios que garanticen la conectividad digital en toda la comunidad, más allá de los estándares fijados por la Agenda Digital Europea, porque son elementos claves de competitividad económica, pero también de cohesión y vertebración territorial.

Así, garantizar el despliegue de fibra óptica en todos los municipios y asegurar la prestación de servicios de conectividad en aquellas zonas donde todavía no está plenamente garantizada la cobertura constituye una prioridad estratégica de primer orden para este Gobierno.

Los objetivos de la MECONSET son reforzar los canales de cooperación entre el sector público y los operadores, e impulsar mecanismos más eficaces de atención a los municipios, especialmente en zonas rurales.