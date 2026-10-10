Los avances en investigación y tratamiento del Alzheimer, en las Jornadas de AFA Rioja

Archivo - Las jornadas se celebrarán del 13 al 15 de octubre - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja), en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, organiza las XXXIII Jornadas Alzheimer, que acercarán los avances en investigación y tratamiento de esta enfermedad.

Las jornadas se celebrarán el 13, 14 y 15 de octubre a las 19:30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja y están abiertas a todo el público, ha informado el Ayuntamiento de Logroño.

Tienen como objetivo divulgar los avances en la investigación y tratamiento del Alzheimer, así como ofrecer herramientas para comprender y gestionar mejor los aspectos emocionales y familiares vinculados a esta enfermedad.

El martes 13 de octubre, el programa comienza con 'Novedades en los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo y plasma', a cargo de Aroa Pérez-Aradros Marín, facultativa especialista de área en Análisis Clínicos del Hospital San Pedro.

La segunda jornada aborda la 'Prestación de ayuda para morir' y la imparte la Dra Sandra Colina Lizuaín, licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra.

Para concluir las jornadas, el jueves 15 de octubre se impartirá la charla 'Promoción de la salud cerebral y prevención del deterioro cognitivo', a cargo de la Dra Miren Altuna Azkargorta, neuróloga de la Fundación CITA-Alzhéimer Fundazioa y de la OSI Araba (Osakidetza), especialista en trastornos cognitivos y de la conducta.

Las tres jornadas tendrán lugar a las 19:30 horas en Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía (Gran Vía, 2) y son de acceso libre hasta completar aforo.