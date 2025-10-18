Avanza el proceso de licitación para la remodelación de la calle Beti Jai, en el Paseo de las Cien Tiendas

Archivo - Obras en Beti Jai: conexión peatonal con Juan XXIII y la Glorieta para 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proceso de licitación de los trabajos de regeneración urbanística de la calle Beti Jai, en el Paseo de las Cien Tiendas, continúa avanzando en tiempo y forma conforme a los plazos administrativos.

Este mismo viernes, tras la valoración de la Mesa de Contratación Municipal, CJM Obras y Gestión Sostenible, S.L. ha sido propuesta como la empresa adjudicataria de este contrato por una cuantía de 414.394,91 euros (IVA incluido).

Tras el requerimiento de la documentación pertinente a la empresa, se estima que esta adjudicación, que continúa con su procedimiento administrativo ordinario, se lleve a cabo en las próximas semanas tras la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

El proyecto de remodelación de Beti Jai, que contempla un plazo de ejecución de seis meses, ha sido realizado por un equipo municipal interdepartamental y multidisciplinar coordinado y dirigido por la Unidad de Arquitectura y Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Logroño.

La actuación en esta calle dará continuidad a la intervención realizada la conexión de la Glorieta con Cien Tiendas, con materiales y criterios similares.

El proyecto, que incorpora sugerencias de vecinos y comerciantes y nace de un proceso participativo, incluye la renovación completa del pavimento, instalaciones, soterramiento de cables y mobiliario urbano, así como la red de abastecimiento de agua.

Respecto al alumbrado público, se renovará la canalización y las luminarias colgadas en fachadas, con una mayor eficiencia energética. El proyecto contempla también la instalación de jardineras con diferentes especies arbustivas y florales, así como nuevo mobiliario urbano (bancos y papeleras).

ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS

De cara a la iluminación ornamental para los dos próximos períodos navideños (2025-2026 y 2026-2027), la Mesa de Contratación Municipal ha propuesto a la empresa Blanchere Iluminación España, S.A. como adjudicataria del contrato de suministro, alquiler, transporte, instalación, conservación, montaje y desmontaje de composiciones eficientes e innovadoras por un importe de 658.844,98 euros (IVA incluido).

Por otro lado, dentro del proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que se desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana (conocido como PERTE del agua), la Mesa de Contratación Municipal ha propuesto a Faber 1900 S.L.P. como adjudicataria del contrato de asistencia técnica para la redacción de un estudio hidrogeológico y de aprovechamiento de agua para usos secundarios por una cuantía de 90.658,42 euros (IVA incluido).

Una vez requerida la documentación pertinente a las empresas mencionadas, la Junta de Gobierno Local adjudicará ambos contratos en las próximas semanas.