Las avenidas de Numancia y Achútegui de Blas permanecerán cortadas al tráfico por una avería en el colector de saneamiento - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las avenidas de Numancia y Achútegui de Blas de Calahorra permanecerán cortadas al tráfico debido a una avería localizada en el colector de saneamiento situado en la intersección de ambas vías. El corte se mantendrá, en principio, hasta el próximo lunes 29 de diciembre.

No obstante, si el desarrollo de los trabajos lo permite, está previsto que las obras puedan concluir antes de lo previsto y que ambas avenidas puedan reabrirse al tráfico a finales de esta semana.

Actualmente, la avenida Numancia está cortada en el sentido de la salida de la ciudad, mientras que en la avenida Achútegui de Blas no se permite la circulación de vehículos en el tramo más próximo a la intersección con Numancia.

Para solucionar esta avería se está procediendo a la instalación de un colector provisional, que permitirá garantizar el funcionamiento del sistema de saneamiento hasta la ejecución de la obra definitiva. Esta actuación comenzará la tercera semana de enero y consistirá en la colocación de un nuevo colector de saneamiento de mayor capacidad y a una profundidad de entre cuatro y cinco metros.