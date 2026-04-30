'Ayúdale A Volar' Alcanza Su Sexta Edición Con Más De 400 Voluntarios Comprometidos Con Recuperación De Aves Silvestres - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Ayúdale a volar' alcanza su sexta edición con más de 400 voluntarios comprometidos con la recuperación de aves silvestres. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto con el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha presentado este jueves la iniciativa.

Un programa que fomenta la participación ciudadana en el cuidado de crías de aves huérfanas que han caído del nido y que son acogidas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera.

Durante la presentación, Noemí Manzanos ha subrayado que "en estos cinco años, los voluntarios han demostrado que la implicación ciudadana es fundamental para la conservación de la fauna silvestre, logrando que 520 animales hayan tenido una segunda oportunidad, de los cuales casi un 80 % han podido regresar a su medio natural en condiciones óptimas".

El objetivo principal de esta iniciativa es promover la implicación ciudadana en el cuidado de crías de aves huérfanas que han caído del nido y que son acogidas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera.

Para ello, los voluntarios se encargan de acoger en sus domicilios particulares, centros o residencias a polluelos durante un tiempo que va entre dos y cuatro semanas, los alimentan y cuidan para su vuelta al medio natural.

El programa 'Ayúdale a volar', que cuenta con más 400 voluntarios y 17 entidades sociales inscritas, está dirigido a particulares que quieran contribuir al cuidado de las aves de su entorno más cercano, pero también a centros asistenciales o residencias que trabajen con personas mayores, personas con diversidad funcional, colectivos en riesgo de exclusión social.

Como en cada campaña, los voluntarios de años anteriores, no tienen que volver a inscribirse en el programa, sino que continúan formando parte de la bolsa de voluntarios a los que se puede llamar de mayo a agosto.

Durante la campaña de 2025, que se prolongó de mayo a finales de agosto, acogieron animales huérfanos 84 voluntarios, entre particulares y colectivos, que ayudaron a tener una segunda oportunidad a 106 animales, en su mayoría aves. De ellos, 86, el 81 %, lograron recuperarse y fueron devueltos al medio natural, un resultado muy positivo que anima a seguir adelante en la misma línea con el proyecto.

La mayoría de los animales acogidos fueron crías de aves silvestres que no son especies amenazadas, rapaces ni aves de gran tamaño, tratándose especialmente de vencejos, aviones y urracas, por este orden.

La tarea de los voluntarios consiste básicamente en alimentar a las aves entre 5 y 7 veces al día (cada 2-3 horas) el tiempo necesario hasta que el polluelo esté en condiciones para ser devuelto al medio natural, entre dos y cuatro semanas, dependiendo de la especie y de su edad. También se encargarán de la limpieza del espacio que ocupe el animal cedido, ya sea caja o transportín.

Antes de la entrega, todos los animales son supervisados por el personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera, que registrará la fecha y causa de su ingreso y certificará el correcto estado sanitario de la cría.

MATERIAL Y ASESORAMIENTO AL VOLUNTARIO.

Los voluntarios reciben, junto con el ave/s que van a acoger, un documento oficial que les autoriza para la tenencia temporal de animales silvestres y se les hace entrega de todo el material necesario: caja/transportín, alimento, vitaminas, utensilios... así como información detallada para la alimentación y cuidado, tanto de las crías en general como de la especie en concreto que se vaya a llevar a casa.

Además, mientras dure el acogimiento, el voluntario tendrá a su disposición un número de teléfono del programa en el que el personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera podrá resolver cualquier duda que surja durante la crianza y que también podrán utilizar los participantes para informar al personal del Centro de La Fombera sobre la evolución del animal.

Conforme vaya avanzando el programa anual se organizarán diversas sueltas colectivas en las que los voluntarios tendrán oportunidad de compartir con otros participantes, y aquellas personas que quieran acudir a disfrutarlo, la emoción de ver cómo comienzan una nueva vida las aves recuperadas gracias a su ayuda.

Para inscribirse en el programa hay que rellenar el formulario que aparece en la página web www.larioja.org/ayudaleavolar. Para cualquier duda o consulta respecto al mismo pueden llamar al teléfono 941291100 Ext. 33316/33317 o escribir un correo electrónico a ayudaleavolar@larioja.org.

MÁS DE LA MITAD SE RECUPERA.

En La Rioja, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera es el espacio de referencia para centralizar la colaboración ciudadana en relación al hallazgo de fauna silvestre.

Trabaja desde 1985 en la recogida, recuperación, rehabilitación y devolución al medio natural de fauna silvestre que se encuentra con problemas de supervivencia autónoma (polluelos y otras crías, animales heridos por disparos, electrocución, atropellos, etc.) y colabora en el seguimiento de las causas que amenazan a sus poblaciones, contando para ello con el personal, protocolos, medios materiales e instalaciones necesarias.

El pasado año 2025, el centro recibió el ingreso de 1.809 animales silvestres vivos con un índice de recuperación del 53%. Una cifra, la de ingresos, que ha experimentado un ascenso notable en los últimos años gracias a la sensibilización creciente de la población, pasando de 288 en 2010, a la cifra actual.

Aunque el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Fombera (CRFS) acepta todo tipo de animales silvestres, la mayor parte de los ingresos son aves, la razón es que son fácilmente visibles por el observador y además presentan un mayor número de especies que los otros grupos. De hecho, del millar de animales ingresados el pasado año, el 82 % eran aves silvestres.

¿QUÉ PUEDO HACER SI ENCUENTRO UN ANIMAL HERIDO?

No siempre que veamos un pollito en el suelo significa que tenga problemas; cada especie tiene un comportamiento diferente y algunos individuos pueden merodear cerca del nido antes de volar perfectamente.

Por eso, la mejor forma de ayudar, antes de cogerlo o de tocarlo, es observar al animal, ver si está herido; si tenemos dudas y creemos que puede requerir la atención de profesionales entonces llamaremos al 112.

Ellos nos pedirán toda la información que podamos aportarles y valorarán si necesita ser ingresado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre o no.

En ese caso, el personal del centro pasará a recogerlo y, si comprueba que está sano y tiene posibilidades de salir adelante, se cederá a alguno de los voluntarios del programa para que continúe el tiempo que necesite con su crianza.