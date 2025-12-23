Archivo - Grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe de Calahorra en un campamento - GRUPO SCOUT NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - Archivo

CALAHORRA (LA RIOJA), 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra cede a los Scouts la casa municipal de la calle Enramada. Así lo aprobó por unanimidad el último Pleno del año que rechazó dos mociones del PSOE sobre los radares de control de velocidad y mejora de la guardería municipal

La sesión , que finalizó de forma atípica, con los concejales populares cantando un villancico en pie mientras el resto abandonaba la sala, dio cuenta de la sucesión en la contrata para la gestión de la Residencia San Lázaro. Seguidamente, y por unanimidad, derogó la ordenanza que regula la anterior estación de autobuses -que data de 1995- al haberse trasladado el servicio a las nuevas instalaciones en la intermodal ferrocarril- autobús.

CESIÓN DE LA CASA DEL COCHERO A LOS SCOUTS

También por unanimidad, pero no sin enfrentamiento, se aprobó la cesión de la Casa de la Enramada al Grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe. Se trata de una cesión temporal para que este grupo realice actividades, encuentros y reuniones y pueda almacenar su material de acampada.

La casa municipal de la calle Enramada que ahora se les cede es un edificio de 1875 que fue rehabilitado primeramente como casa de cultura y que después acogió un centro joven, fue ya sede de los Scouts con anterioridad, comedor social y contiene un aula de cocina.

Óscar Moreno, concejal de Izquierda Unida, resumió este asunto con una frase corta pero sentenciosa: "Más vale tarde que nunca". Maite Arnedo, de VOX, se mostró a favor pero recordó que "la ciudad de Calahorra necesita una casa de asociaciones porque todas merecen el mismo espacio y no tener que esperar a que un local quede disponible". En esta situación se encontraría, por ejemplo, la asociación de joteros, según dijo.

La socialista Rebeca Sáenz agradeció en primer lugar a los Scouts su paciencia, su labor y "la asunción de funciones que no son de su competencia". Sáenz recordó que el actual Equipo de Gobierno Municipal "despachó a los Scouts de la Casa del Cochero, que era el edificio que inicialmente les cedieron, con la excusa de que ese espacio se convertiría en parte del Museo de la Catedral".

Por el Partido Popular, Iván Jiménez, concejal de Juventud, respondió a VOX explicando que los joteros "tenían cabida en el Centro Joven pero no les encajaba por horarios. Se les ofreció como alternativa la Escuela de Música pero al parecer tampoco les convino". Por otra parte, Jiménez señaló que en la Casa del Cochero "los Scouts tenían que hacer una fuerte inversión para habilitarla porque allí no había nada".

También recordó que los propios Scouts se demoraron en presentar su proyecto y dejó claro el hecho de que la cesión integral del edificio tiene como excepción el Aula Municipal de Cocina, situada en la planta superior.

MOCIÓN DEL PSOE SOBRE LOS RADARES DE CONTROL DE VELOCIDAD

El Grupo Municipal socialista presentó una moción solicitando que se realice un informe técnico que evalúe el funcionamiento de los radares de control de velocidad instalados en las calles Mediavilla, Carretera de Murillo y avenida de la Estación y la devolución de las sanciones impuestas por un posible fallo sistémico de estos aparatos.

"En realidad la propuesta tenía como objeto principal volver al conocido debate sobre si la alcaldesa prevaricó o no al condonarse una multa -al parecer impuesta por error en la valoración de la velocidad a la que circulaba- y por qué se le devolvió el importe de esa sanción en el mes de julio cuando al resto de los injustamente multados no se les devolvió hasta noviembre, después de que el PSOE sacara a la luz este asunto".

El concejal de IU dijo que el PSOE "está estirando este asunto como el chicle y por lo que nosotros sabemos, no procede". Óscar Moreno le mostró el camino al PSOE: "Si afirman que ha habido una prevaricación, acudan a los tribunales". El PSOE llevó el asunto un paso más esta vez diciendo "que se ha metido la mano en la caja para sacar 150 euros que se le devuelven a la alcaldesa".

Esta afirmación fue rechazada de plano por Mónica Arceiz que dijo que no consentirá que se diga tal cosa, "y menos por parte del PSOE". Para el PP el tema ha quedado suficientemente explicado y el PSOE "quiere montar un escándalo donde no lo hay".

Los populares renunciaron a volver a explicar una vez más los hechos toda vez, como ya había señalado el concejal de IU, el jefe de Policía Local habló personalmente con el portavoz del Grupo Socialista y le dio todas las explicaciones. Explicaciones que se dieron también en rueda de prensa a los medios de comunicación y que ya fueron publicadas.

En cualquier caso, llegados al momento de la votación, VOX no pasó por alto que la moción tenía en realidad como objetivo la revisión de los radares, cosa que no le pareció mal. Por eso sus dos concejales votaron junto al PSOE a favor de aprobar esta propuesta, IU se abstuvo y el PP votó en contra quedando así rechazada la propuesta.

MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CLIMATIZACIÓN EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL

El PSOE fue el autor de la segunda propuesta de la sesión destinada a completar el aire acondicionado así como la mejora del mobiliario y otras instalaciones en la Escuela Infantil Municipal de los Santos Mártires (guardería municipal). Rebeca Sáenz subrayó que "los niños pueden quedar expuestos a temperaturas muy altas en verano" y vino a decir que el momento de prevenir este problema es ahora. La edil socialista comentó también la necesidad de reparar parte del suelo por desgaste y parte del mobiliario. Izquierda Unida dijo tener dudas sobre a quien compete la inversión en mantenimiento pero apoyó la moción del PSOE.

La propuesta derivó en el debate en quien había hecho más y mantenido mejor la Escuela Infantil Municipal. Así la concejal Popular Isabel Sáenz enumeró las inversiones realizadas desde que su grupo accedió al Gobierno Municipal; entre ellas, instalar una nueva caldera de calefacción que según el PSOE ya estaba licitada para cuando el PP ganó las elecciones.

En cualquier caso, de la discusión se deduce que ambos gobiernos -socialista y popular- han venido realizando inversiones en la guardería municipal. En cuanto a la climatización, para la concejal popular "quizá el aire acondicionado no sea lo más saludable para los niños". Isabel Sáenz respondió a la socialista Rebeca Sáenz hablando de "ventiladores, buena hidratación, informes técnicos y normas de bienestar" y asegurando que el aire acondicionado del comedor, la reparación del suelo y el nuevo mobiliario están contemplados.

Llegado el momento de la votación, IU (1 voto), VOX (2 votos) y PSOE (con 7 votos al tener un concejal ausente) apoyaron la moción. El PP (10 votos) se mostró contrario por lo que se produjo un empate que se resolvió con el voto de calidad de la alcaldesa rechazando la propuesta.

Finalizada la sesión, la alcaldesa invitó a los concejales a que no se fueran y se quedaran a cantar un villancico, cosa que no hicieron los demás grupos políticos. Se sirvió el tradicional vino de Navidad.