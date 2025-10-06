El Ayuntamiento de Calahorra y la DGT firman un convenio para implantar en Calahorra el examen de conducir informatizado - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

CALAHORRA (LA RIOJA), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la jefa provincial de Tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga, han firmado esta mañana el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calahorra y la Dirección General de Tráfico para la implantación de un aula informatizada para los exámenes teóricos para la obtención del carné de conducir y que conlleva la inversión de 10.000 euros y la disposición de un aula por parte del Ayuntamiento de Calahorra.

Para entender el porqué de esta inversión, hay que saber en primer lugar que la Dirección General de Tráfico (DGT) implantará a partir de finales de este año los exámenes informáticos, suprimiendo progresivamente los que se vienen realizando en papel conforme las aulas se vayan adaptando.

Las localidades en las que existan centros de realización de pruebas y manifiesten una clara voluntad de adaptarse al nuevo sistema, disponen de un plazo de un año para implantarlo. Por el contrario, las localidades que no lo hagan perderán su derecho a tener centros examinadores de modo que los aspirantes a conseguir el carnet tendrán que trasladarse a otras localidades donde existan centros adaptados.

Así ha venido a explicarlo Beatriz Zúñiga que ha resaltado las conversaciones y la buena coordinación y relaciones que su departamento ha mantenido con el Ayuntamiento de Calahorra para implantar el nuevo sistema de exámenes que tendrán un carácter más práctico (dentro de las pruebas teóricas) con vídeos y audios y un modo más individualizado.

Con este convenio -que conlleva una inversión municipal de 10.000 euros- el Consistorio Calagurritano deja clara su intención de adaptarse y se compromete a disponer de un aula accesible, informatizada, digitalizada y dotada de sistemas de seguridad en ese plazo de un año.

No obstante, Mónica Arceiz ha manifestado seguridad al afirmar que se hará "mucho antes" de que venza ese plazo. Así lo ha dicho antes de firmar el convenio en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Calahorra y al que han asistido también el concejal de Administración general e Informática, David Navarro; la concejal Reyes Zapata y la delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz, para quien este convenio es "un ejemplo de cómo se debe funcionar y de colaboración entre administraciones".

El aula, que estará ubicada en el edificio municipal del Centro Cultural Deán Palacios, ha sido visitada por las autoridades que consideran que reúne las condiciones necesarias de espacio y accesibilidad y redes de comunicación necesarias. Calahorra es un importante centro de interés para los aspirantes a obtener el carnet de conducir.

De hecho, tanto la delegada gubernativa como la jefa de tráfico han destacado que en esta ciudad se examinaron en julio y agosto pasados un total de 520 aspirantes procedentes de localidades situadas en toda la zona de influencia de esta ciudad tanto de La Rioja como de vecina comunidad de Navarra. El número de aspirantes examinados en Calahorra el año pasado se eleva a 2.030 registrados en 38 días de exámenes.