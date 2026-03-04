El Ayuntamiento de Calahorra instala 35 papeleras para depositar los residuos caninos - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha instalado un total de 35 papeleras específicas para residuos caninos, denominadas Sanecanes, para mejorar la limpieza en espacios públicos y conseguir que Calahorra sea una ciudad más limpia.

Estas nuevas papeleras son de color verde y tienen dispensador de bolsas para que los dueños puedan guardar los excrementos de sus perros y depositarlos correctamente en el interior del Sanecan.

Se han colocado en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, priorizando zonas con alta concentración de mascotas y tránsito peatonal.

Con la instalación de estas papeleras para residuos caninos "damos un paso más hacia una ciudad más limpia, cuidada y más respetuosa con el bienestar de todos los ciudadanos. También contribuyen a mejorar la salubridad de la ciudad", ha valorado el concejal de Limpieza, David Antoñanzas.

"Entre todos tenemos que lograr que Calahorra esté más limpia. Por eso, desde el Ayuntamiento ponemos los medios para conseguirlo. Con estos Sanecanes queremos facilitar a los dueños de mascotas el cumplimiento de su responsabilidad y de la normativa municipal, poniendo a su disposición más recursos y mejores infraestructuras", ha añadido.

El Ayuntamiento de Calahorra tiene previsto ampliar progresivamente el número de Sanecanes en función de las necesidades detectadas.

Esta actuación es una de las novedades del nuevo contrato de gestión de la limpieza viaria de la ciudad, adjudicado a FCC Ambiente SAU por un presupuesto de 14,6 millones de euros y una duración de 10 años.

El contrato, que se inició en abril de 2025, contempla más personal, aumento de maquinaria y la ampliación de la prestación de servicios.