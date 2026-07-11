El Ayuntamiento de Calahorra reclama al Consorcio de Aguas y Residuos una mejora del servicio de recogida en la ciudad

Archivo - Contenedores de basura - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha trasladado, de nuevo, al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja su preocupación por "las reiteradas deficiencias que se están produciendo en el servicio de recogida de residuos, después de que la pasada noche no se realizara nuevamente la recogida de basura en la ciudad".

Según la información facilitada al Ayuntamiento la incidencia se ha debido a la avería del vehículo de recogida. No obstante, "desde el Ayuntamiento se considera que este episodio es uno más de una sucesión de incidencias que se vienen repitiendo desde hace tiempo y que están afectando de manera directa a la calidad del servicio". Como consecuencia de estas interrupciones en el servicio de recogida de residuos en Calahorra, numerosas islas de contenedores permanecen desbordadas.

Una situación "especialmente preocupante durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas favorecen la aparición de malos olores y generan un evidente malestar entre los vecinos". Además, de que degradan la imagen de Calahorra. El Ayuntamiento de Calahorra recibe de forma constante las quejas de los ciudadanos, que demandan un servicio acorde con las necesidades de la ciudad.

Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja que adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad y la calidad de la recogida de residuos en la ciudad, evitando que este tipo de incidencias se conviertan en habituales.

El Ayuntamiento de Calahorra "considera imprescindible que los ciudadanos reciban un servicio de recogida de residuos eficaz, continuo y acorde con el gran esfuerzo económico que realizan las administraciones públicas y todos los ciudadanos para su financiación, especialmente en una época del año en la que este servicio resulta fundamental para preservar la limpieza, la salubridad y la calidad de vida en la ciudad".