El Ayuntamiento culmina la digitalización del autobús urbano con la app móvil 'Logroño Bus'

Pressentación app transporte urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño da por concluida la fase de digitalización y mejora del servicio de autobús urbano con la puesta en marcha de una app móvil para IOS y Android que permite el pago de billetes y recarga del bonobús desde la propia aplicación.

El concejal del área, Ángel Andrés, ha presentado esta mañana la nueva aplicación junto a la jefa de Proyecto de Indra Sistemas, Ana de Pablo, y ha destacado que "la modernización de este servicio era uno de los grandes objetivos de esta legislatura en cuestión de movilidad y, a día de hoy, es una realidad".

De Pablo, por su parte, ha señalado que la aplicación "permite que cada usuario disponga de una información en cada minuto, o sea, en todo momento disponga en su mano de toda la información del transporte público, porque el mejor transporte público es el que es más fácil de utilizarse. Entonces, esta herramienta seguro que va a ayudar muchísimo a los usuarios".

Esta app 'Logroño Bus' llega como colofón a una fase de mejora y digitalización paulatina del servicio de autobús urbano de la ciudad que se viene dando desde principios de año Pago de billetes y recarga del bonobús La aplicación llega a los móviles logroñeses como una herramienta para facilitar su movilidad por la ciudad, gracias a una mayor accesibilidad y lo intuitivo de su diseño. La app, disponible para iOS y Android, cuenta con una parte pública y un área privada.

Ésta última permite, por un lado, la compra y almacenamiento de billetes de autobús sencillos, mediante el pago con tarjeta. Tras la compra del billete, se guarda en la sección 'Mis tarjetas y QR' y se visualiza en miniatura sin caducidad. En el momento en el que se vaya a hacer uso del billete, el sistema avisa de que una vez se genere el código QR se puede utilizar durante 30 minutos en cualquier autobús urbano.

Por otro lado, la aplicación permite también vincular una tarjeta de bonobús con la app. Basta con introducir la numeración de la tarjeta física en el apartado pertinente y aplicación y tarjeta quedan vinculadas, lo que facilita un mayor control sobre el saldo disponible, así como recargar el mismo, además de conocer el historial de validaciones.

El área pública de la aplicación funciona sin necesidad de registro y en ella, el usuario dispone de información de servicio, como un mapa de las líneas de la ciudad, con información en tiempo real sobre frecuencias, horarios, número de salidas y todas las paradas. La app ofrece también un listado de todas las paradas del circuito municipal, además de información sobre el tiempo que falta para que llegue el siguiente vehículo. Permite realizar el cálculo de la ruta más rápida de un punto a otro, así como información sobre las tarifas, los puntos de recarga habilitados por la ciudad y las noticias más relevantes en materia de movilidad.

Tal y como ha destacado Andrés "se trata de una aplicación muy intuitiva, que facilita el día a día de los logroñeses y que responde a una demanda de la ciudadanía: la informatización integral del sistema de movilidad urbana".

PAGO CON TARJETA, NUEVAS PANTALLAS, MÁS INFORMACIÓN Y WEB RENOVADA

La nueva app 'Logroño Bus' llega después de meses en los que el Ayuntamiento ha llevado a cabo una mejora constante del sistema, "los vecinos y vecinas de la ciudad pedían un sistema de movilidad actual, adaptado a los tiempos, y es en lo que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Logroño", ha subrayado el edil de Movilidad, quien ha puesto el foco en el importante salto cualitativo del servicio que se ha dado en los últimos meses.

Desde principios de año se ha ido instalando de manera paulatina en todas las líneas un terminal TPV para poder realizar el pago de billetes con tarjeta en el propio vehículo, una solución muy demandada por los usuarios. También se ha llevado a cabo una renovación de las pantallas informativas de las marquesinas, así como el equipamiento embarcado SAE en toda la flota de autobuses municipales, que permite una mayor planificación y monitorización de los servicios para una información más precisa a tiempo real, entre otras actuaciones.

El último de los hitos cumplido este año es la puesta en marcha de una página web (https://transporteurbano.logrono.es/), con una imagen y funcionalidades alineadas con la naturaleza de la aplicación que hoy ya es una realidad. Igual que en la aplicación, la web ofrece información de relevancia como los puntos de recarga, las paradas, noticias de interés, y la información sobre el bonobús.

Andrés ha querido subrayar "la importancia de un paso como el que se acaba de dar, que permite que la información sea mucho más accesible, haciendo que el servicio de autobuses urbano de la ciudad esté a la altura de la demanda de los usuarios".

El edil ha querido recordar que "el servicio de transporte público urbano de Logroño registró durante el primer semestre del año 5.952.181 viajeros, un 2,2 por ciento más que en el mismo período del año anterior, en el que se contabilizaron 5.819.435. Esto demuestra que es un servicio muy demandado y, el Ayuntamiento, trabaja para mejorarlo día a día, escuchando a los usuarios y ajustando siempre el sistema para dar las mejores soluciones".