El Ayuntamiento habilita 290 puestos para el estudio en seis espacios públicos

Logroño cuenta con un total de 290 plazas habilitadas de estudio en espacios municipales que facilitan a los estudiantes de cualquier edad un entorno óptimo de concentración. Estos espacios, distribuidos por toda la ciudad, son la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, La Gota de Leche, los centros jóvenes de Lobete, El Tacón y El Cubo y el Centro Infanto Juvenil La Atalaya.

La Biblioteca Rafael Azcona es el centro con un mayor número de plazas disponibles ya que cuenta con una capacidad 200 personas repartidos en tres salas (28 plazas en la sala juvenil, 72 plazas en la sala de estudio y 100 plazas en la sala de lectura).

El horario de apertura de estas salas es de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas y los sábados de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

La Sala Europa de La Gota de Leche dispone de 8 plazas de estudio. Este espacio es para jóvenes a partir de 16 años y está abierto de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 22,00 horas. Los sábados el horario es de 10,00 a 14,00 y de 18,00 a 22,30 horas.

Para dar respuesta a la demanda de los estudiantes durante los periodos de exámenes, La Gota de Leche habilita también 10 puestos más en el espacio denominado Taller 4.

72 PLAZAS EN CENTROS MUNICIPALES

El Centro Infanto Juvenil La Atalaya dispone de una sala habilitada para el estudio, con 30 plazas. Este centro está abierto de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 y de 16,00 a 20,30 horas por las tardes, aunque los viernes el horario de tarde se amplía hasta las 21,30 horas.

Los sábados también se puede hacer uso de la biblioteca de 10,30 a 14,00 y de 17,00 a 21,30 horas.

Los centros jóvenes Lobete (sala de oficina), El Tacón (sala de biblioteca) y El Cubo (sala de talleres) también disponen de un espacio dedicado al estudio y la realización de trabajos.

Lobete cuenta con 15 plazas, El Tacón con 12 y El Cubo 15, lo que hacen un total de 42 plazas. Estas salas están destinadas a jóvenes de entre 12 y 18 años, que además pueden contar con el apoyo y el asesoramiento de los profesionales de estos centros.

Los centros jóvenes y sus espacios de estudio están abiertos de lunes a jueves de 17,30 a 20,30 horas y viernes, sábados y domingos de 17,00 a 21,00 horas.