El Ayuntamiento instaura el 27 de abril en Logroño como el día de la Policía Local y los Ordenanzas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, mediante resolución de Alcaldía y con el consenso de los grupos municipales, instaurar el 27 de abril como el Día de la Policía Local y del Cuerpo de Ordenanzas del Ayuntamiento de Logroño.

En una reunión, mantenida en el Salón de Retratos del Ayuntamiento de Logroño y en la que se encontraban los grupos, así como los cuerpos implicados, se ha aplaudido la iniciativa, que busca poner en valor la importante labor que llevan a cabo ambas unidades municipales.

La cronista oficial de la ciudad, Isabel Murillo, ha participado en la reunión y ha explicado que fue el 27 de abril de 1861 cuando se acordó suprimir el Cuerpo de Alguaciles, creándose en ese mismo acto un Cuerpo de Ordenanzas y un Cuerpo de Agentes.

En 1900 pasó a llamarse Guardia Municipal, hasta que en 1956 un nuevo reglamento cambió su nombre al actual Policía Local.

Este 27 de abril se celebraría, por lo tanto, el 165 aniversario de la efeméride. La primera celebración con acto institucional será el próximo año.