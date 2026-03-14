El Ayuntamiento de Logroño anima a participar en los Premios de Creación Artística, cuyo plazo concluye el 17 de marzo

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LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño mantiene abierto hasta el 17 de marzo el plazo para presentar solicitudes a una nueva edición de los Premios de Creación Artística, una convocatoria dirigida a personas físicas con el objetivo de fomentar la creación cultural en diferentes disciplinas.

Los galardones están dotados con 30.000 euros en total, distribuidos en seis premios de 5.000 euros cada uno, destinados a impulsar proyectos artísticos originales e inéditos que deberán desarrollarse a lo largo de 2026.

Las modalidades incluidas en la convocatoria son:

Artes escénicas: creación y producción de obras de teatro, coreográficas, textos dramatúrgicos, performances, actuaciones circenses, etc.

Artes plásticas: obras de dibujo, pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, arte urbano, diseño y otros lenguajes plásticos.

Artes musicales: creación, composición y grabación de obras musicales de cualquier género.

Artes literarias: creación de obras en cualquier género literario: novela, cuento, poesía, literatura infantil y juvenil, ensayo, crónica periodística, etc.

Artes audiovisuales: creación y producción de obras audiovisuales, de ficción y no ficción (documentales), de animación, redacción de guiones, etc.

Podrán participar personas que hayan nacido en Logroño o estén empadronadas en la ciudad con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos en el momento de publicación de la convocatoria, que tengan 18 años o más y que no hayan obtenido premio en las dos ediciones anteriores de estos galardones.

El modelo oficial de solicitud y los anexos están disponibles en la web del Ayuntamiento de Logroño, dentro del espacio de la concejalía de Cultura, en el apartado Formularios y solicitudes.

Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Logroño o en cualquiera de los registros autorizados, así como de manera telemática a través de la sede electrónica municipal o del Registro Electrónico del Punto de Acceso General del Estado.