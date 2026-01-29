El Ayuntamiento de Logroño entrega 3.000 euros al Banco de Alimentos de la Silvestre y 400 el IES Cossio de Haro

El Ayuntamiento entrega 3.000 euros al Banco de Alimentos recaudados en la XLI Carrera San Silvestre de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, y Ernesto Navarrete, director institucional de Caja Rural de Navarra, entidad patrocinadora de la prueba, han realizado la entrega de un cheque por valor de 3.000 euros al vicepresidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, recaudados en la XLI San Silvestre de Logroño, Memorial Tomás Mingot.

En el acto de entrega del cheque solidario, Iglesias ha destacado que "la popular carrera logroñesa, que se celebra cada año el 31 de diciembre, no solo es un evento festivo, sino que también tiene un fuerte componente solidario". De hecho, "incluye una aportación fija de 3.000 euros que no depende del número de inscripciones, y que se destina a una entidad benéfica local", ha apuntado.

En esta ocasión, los fondos se han destinado al Banco de Alimentos, y su vicepresidente, José Manuel Pascual Salcedo, ha sido el encargado de recoger el cheque. Durante el acto, Iglesias ha expresado que "queremos que esta aportación contribuya a que podáis continuar con el encomiable trabajo que realizáis en nuestra comunidad, ayudando a las familias que más lo necesitan en algo tan fundamental como es su alimentación".

Además, ha añadido que "con esta modesta contribución buscamos seguir dando esperanza a todas las personas que acuden a vosotros". Iglesias ha aprovechado la ocasión para agradecer "el esfuerzo y dedicación de los voluntarios y voluntarias del Banco de Alimentos en la propia carrera, quienes colaboran en el reparto de camisetas y dorsales en los días previos al evento". Cabe recordar que este año la San Silvestre batió el récord de inscritos en Logroño con la participación de 8.007 personas en las diferentes modalidades. Deporte por 2 kilos

En el transcurso de dicho acto, el presidente de Logroño Deporte ha hecho entrega también de 525 kilos de alimentos que se recaudaron en la iniciativa celebrada en la Pista de Hielo del Centro Deportivo Municipal de Lobete 'Deporte por 2 kilos', en la que durante las pasadas navidades, se permitió un día la entrada a dicha instalación municipal a cambio de la aportación de 2 kilos de alimentos.

Según las palabras de Iglesias, "este sencillo acto demuestra cómo el deporte puede unir fuerzas con la solidaridad, transformando una jornada de encuentro y diversión a favor de una fantástica causa".

El IES Manuel Bartolomé Cossio de Haro, que dirige Elena Gurría, ha realizado una nueva recogida, en este caso de dinero, para ayudar al Banco de Alimentos de La Rioja en su trabajo para conseguir que no haya ningún riojano sin comer todos los días.

Los alumnos y profesores del centro jarrero han aportado 400 euros, conseguidos por medio de un mercadillo navideño de venta de libros y comidas del mundo, en una jornada en la que la solidaridad fue una vez más bien entendida.