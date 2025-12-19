El Ayuntamiento de Logroño homenajea a los funcionarios jubilados en 2025 y a los que llevan 25 años en servicio activo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido este viernes el acto de homenaje que el Ayuntamiento de Logroño ha realizado a los 27 funcionarios municipales que se han jubilado durante el año 2025, así como a los 26 trabajadores que han cumplido cinco lustros de servicio activo en el Consistorio.

Los trabajadores que se han jubilado este año han recibido un reloj por parte de la Corporación municipal, así como un diploma de la Junta de Personal; mientras que los trabajadores que han cumplido 25 años de servicio en la Administración local han recibido una insignia conmemorativa.

Asimismo, el Ayuntamiento ha tenido un recuerdo para tres funcionarios que han fallecido durante este año, a cuyos familiares se ha entregado una placa.

Conrado Escobar ha agradecido a todas las personas homenajeadas, y a todos los empleados públicos, "su esfuerzo, compromiso y servicio diario a la ciudad".