El Ayuntamiento de Logroño plantará mil árboles este año para ser "una ciudad cada vez más verde"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, tras plantar un madroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño plantará, a lo largo de este año 2026, mil árboles, de los que alrededor de seiscientos serán nuevos y el resto reposiciones, con el objetivo de contar "con una ciudad cada vez más verde", tal y como ha destacado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El primer edil se ha desplazado, en la mañana de hoy, a la Plaza del Espolón para, tras considerar que "el árbol es lo mejor que se puede hacer para conseguir una ciudad cada vez más saludable", ha participado, personalmente, en la plantación de un madroño.

Escobar ha explicado que, a la hora de escoger los árboles, "se va a tener en cuenta que sean especies cada vez más saludables", intentando evitar alergias.

La campaña, que supondrá una inversión aproximada de 210.000 euros (IVA incluido), se enmarca en el contrato de mantenimiento de zonas verdes con la UTE Espacios Verdes.

La estimación es que se ejecute la plantación durante el último trimestre del presente ejercicio, aprovechando la climatología favorable para el arraigue del arbolado.

En una primera fase, se repondrán quinientos arbustos boj en sustitución de los vandalizados, o destrozados por las mascotas ,y se instarán dos madroños en el Paseo del Espolón y seis magnolias en Gran Vía y María Teresa Gil de Gárate.

También, un roble en la Plaza Salón Gran Vía, una secuoya en Valcuerna, diez prunus en Avenida de la Sierra, cinco laureles en la calle Carmen Medrano, seis acer en Rafael Azcona, siete fresnos en Quevedo, o dos liriodendros en el Parque Gallarza, entre otros. Asimismo, se prevé el destoconado de quince árboles existentes y secos.

Logroño cuenta con 46.000 árboles en la ciudad (20.000 alcorques, en las aceras y plazas, y 26.000 en praderas de parques y jardines). El objetivo es cumplir con los requisitos básicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar el 0,33 de árboles por cada persona.

Actualmente Logroño se encuentra en la ratio de 0,31 y se prevé cumplir con el 0,33. El compromiso, planteado por el equipo de Gobierno municipal, consiste en un recorrido verde de más de 25 kilómetros "que rodee la ciudad y nos permita avanzar hacia una ciudad más saludable y con mayor masa vegetal", ha concluido el alcalde.

La finalidad es seguir avanzando hacia el marco '3-30-300' de la Estrategia 'Logroño Circular': tres árboles por ciudadano, un dosel vegetal del treinta por ciento y que todo logroñés tenga un espacio natural a no más de trescientos metros.

Dentro de este "compromiso con una ciudad cada vez más verde" el alcalde ha contado que en el nuevo parque María Teresa Hernández, que es el nombre que se ha elegido para la antigua estación de autobuses, va a haber una zona verde "con un paisajismo muy cuidado" que va a estar en el centro de Logroño, con lo que "ganamos un nuevo espacio ornamental y verde para el disfrute de esa zona".

"Pretendemos que sea un año muy verde, un año muy saludable y un año que nos acerca a ese objetivo que nos habíamos propuesto de ser la ciudad más verde de España en superficie por el número de habitantes", ha destacado.