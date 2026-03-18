El Ayuntamiento de Logroño recuperará "de inmediato" el aparcamiento frente a Defensa a la espera del Proyecto 1521

Imagen de archivo de la zona, cuando se comenzaron las excavaciones - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño comenzará a recuperar "de inmediato" y "en las mismas condiciones en las que estaba" el aparcamiento frente a los Palacetes de Defensa, a la espera de que se ponga en marcha una nueva fase del Proyecto 1521 en la zona.

Así lo ha señalado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno del Consistorio, Celia Sanz, como parte de uno de los acuerdos adoptados esta mañana por la Junta de Gobierno Local, en concreto, la adjudicación del contrato para la raelización de trabajos para el mantenimietno de infraestructuras viarias en la ciudad.

Una contratación que se realiza "con el objetivo de realizar diferentes obras de reparación, mantenimiento, renovación y mejora de infraestructuras viarias de diferente índole".

La adjudicación aprobada por la Junta de Gobierno Local ha recaído en la empresa Antis Obra Civil, S.L. por una cuantía de 1.822.000 euros, que se desglosan en cinco anualidades:

De abril a noviembre de 2026: 303.800 euros (IVA incluido).

De diciembre de 2026 a noviembre de 2027: 455.700 euros (IVA incluido).

De diciembre de 2027 a noviembre de 2028: 455.700 euros (IVA incluido).

De diciembre de 2028 a noviembre de 2029: 455.700 euros (IVA incluido).

De diciembre de 2029 a marzo de 2030: 151.900 euros (IVA incluido).

Como ha exlicado Celia Sanz, "dentro de este contrato la primera actuación, que está ya en cartera para realizarse de manera inminente, es el parking que está situado enfrente de los palacetes de la Delegación de Defensa".

Ha recordado al respecto que "el Proyecto 1521 requería que se hicieran previamente unas catas en el terreno que fueron realizadas ya hace tiempo, luego ha habido que acondicionar de nuevo y cerrar esos espacios en los que se han realizado esas catas".

Una intervención que "debido a las inclemencias climáticas hemos tenido que posponer un poco la reconstrucción de ese parking", por lo que "la primera ejecución que se va a abordar tras la adjudicación de este contrato es precisamente el volver a establecer en esa zona el parking".

Algo que se va a hacer "en las mismas condiciones en las que se encontraba anteriormente, hasta que se comience a ejecutar el Proyecto 1521", que contempla en este espacio un parking subterráneo, como ha recordado la portavoz, que ha apuntado que "hay que realizar este proyecto y después ponerlo en práctica, con una combinación de una parte de obra civil junto con una parte arqueológica".

"Hasta que eso se ponga en marcha, se va a recuperar ese parking en frente de los Palacetes de Defensa, precisamente para garantizar que ese espacio vuelve a tener ese servicio público frente a los logroñeses y las logroñesas", ha concluido Sanz, quien ha dicho que "se prevé empezar de inmediato".

Con todo, no ha podido precisar una fecha para que el estacionamiento esté de nuevo operativo "porque dependerá de la disponibilidad de la empresa", entre otros factores.