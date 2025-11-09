El Ayuntamiento de Logroño renovará los 1.088 contenedores de fracción resto mediante un acuerdo de recuperación

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño y la UTE Logroño Limpio han alcanzado un acuerdo que permitirá la recuperación y reacondicionamiento de los 1.088 contenedores de fracción resto incluidos en el actual contrato de recogida de la ciudad. Esta actuación va a suponer una mejora sustancial del servicio, un importante ahorro económico y un avance en términos de sostenibilidad.

Los contenedores están siendo limpiados, decapados mediante chorro de arena y repintados en color gris, el tono reglamentario asignado a esta fracción. Además, se están sustituyendo todos los elementos deteriorados como sirgas, amortiguadores, gomas, adhesivos y otras piezas de uso, para dejarlos en perfecto estado de funcionamiento.

El acuerdo va a permitir al Ayuntamiento de Logroño ahorrar aproximadamente 600.000 euros en el canon del contrato actual de limpieza y recogida.

Asimismo, de cara al próximo contrato, no será necesaria la sustitución del parque de contenedores, lo que generará un ahorro adicional.

Esta actuación contribuye, además, a los objetivos municipales de ciudad circular, promoviendo la reutilización y prolongación de la vida útil de los equipamientos urbanos, evitando la fabricación de nuevos contenedores y reduciendo la huella de CO2. Se trata de una medida que combina eficiencia económica, responsabilidad ambiental y mejora del servicio público.