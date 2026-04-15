Ayuntamiento de Logroño trabaja "a la máxima celeridad" para el arreglo de los patios de varias guarderías municipales

LOGROÑO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha afirmado este miércoles que "estamos trabajando con la máxima celeridad" para el arreglo de la situación en al que se encuentran los patios de algunas de las guarderías municipales.

Una situación, que, como se ha publicado hoy mismo en Diario 'La Rioja', deriva en que los patios de tres de las cuatro escuelas infantiles dependientes del Consistorio -aunque gestionadas por la empresa Eulen-, las zonas de los patios están inutilizadas por su mal estado.

Como ha reseñado en primer lugar la edil a preguntas de los medios de comunicación al respecto, "en este tema yo antes de nada decir que entiendo perfectamente a las familias y su preocupación, es absolutamente lógico".

Ha explicado que "el pliego que es necesario para la renovación de los tres patios, porque va en el mismo pliego, ya está en contratación, eso lo hicimos de forma inmediata, nada más que entendimos que era prioritario y urgente".

Ahora, en sus palabras, "estamos pendientes de la financiación", algo que, como ha añadido, "lleva un proceso administrativo que se está desarrollando con la máxima celeridad y hay que encajar esas dos partes, el pliego con la financiación".

"Por nuestra parte, estamos poniendo todas las herramientas posibles para que el proceso sea lo más rápido posible, entendiendo perfectamente a las familias", ha finalizado la concejala Patricia Sáinz.