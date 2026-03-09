El Ayuntamiento de Pradejón refuerza su apoyo al tejido asociativo y deportivo del municipio

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pradejón ha formalizado recientemente la firma de dos convenios de colaboración con entidades deportivas del municipio, reafirmando así su compromiso con el fomento de la práctica deportiva y el apoyo al tejido asociativo local.

En concreto, el consistorio ha suscrito un convenio con el Club Deportivo Pradejón, dotado con una cuantía de 25.000 euros, y otro con el Club Deportivo San Antonio, por un importe de 7.000 euros. Estas aportaciones permiten respaldar la actividad deportiva que ambas entidades desarrollan a lo largo del año, facilitando la participación de numerosos vecinos y vecinas en diferentes disciplinas y contribuyendo a la promoción de hábitos de vida saludables.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado el papel fundamental que desempeñan los clubes deportivos en la dinamización social del municipio, especialmente en lo que respecta al deporte base y a la implicación de jóvenes y familias en la vida local. Del mismo modo, el consistorio informa de que se está trabajando actualmente en la renovación del convenio con la Banda Municipal de Música de Pradejón, así como en la creación de un nuevo acuerdo de colaboración con la Asociación Centro de Jubilados de Pradejón, con el objetivo de seguir reforzando la cooperación con las entidades que desarrollan una labor social, cultural y participativa en el municipio.

Estas iniciativas se suman a los convenios ya vigentes con la Asociación Cultural Praderock y la Peña Unión 76, entidades que contribuyen activamente a la vida cultural y festiva de Pradejón.

Con todas estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el trabajo que el tejido asociativo del municipio realiza, reconociendo el valor de su implicación y el impacto positivo que generan en la convivencia, la participación ciudadana y la dinamización de la vida local.

Por otro lado, desde el consistorio se recuerda que continúa abierto hasta el próximo 12 de marzo el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria anual de subvenciones destinadas a asociaciones, clubes y colectivos del municipio. Esta convocatoria contempla dos líneas de ayuda: una primera destinada a subvencionar parte de los actos y actividades organizadas por estas entidades, y una segunda línea orientada a apoyar económicamente las labores que realizan en colaboración con el Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Pradejón se anima a todas las asociaciones, clubes y colectivos locales a participar en esta convocatoria, reafirmando así el compromiso municipal con el impulso de la actividad social, cultural y deportiva del municipio.