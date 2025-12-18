El Ayuntamiento presenta el Calendario Municipal de Santo Domingo de la Calzada - AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada presenta el nuevo Calendario Municipal, una iniciativa impulsada desde las Concejalías de Participación Ciudadana y Educación con el objetivo de poner en valor la identidad cultural, histórica y patrimonial del municipio.

El calendario ha sido realizado por la concejala de Participación Ciudadana, Mercedes García, y la concejala de Educación, Débora Moral, y ha contado con la colaboración de Eduardo San Ildefonso, así como con la cesión de fotografías por parte de Ángel Andrés, Javier Albo, Micaela Romero y Diego Urraca, entre otras personas que han preferido permanecer en el anonimato.

Las imágenes que componen el calendario recogen lugares y edificios emblemáticos de Santo Domingo de la Calzada, así como momentos especiales y fiestas representativas, ofreciendo una visión cercana y diversa del municipio a lo largo del año.

Con este proyecto se pretende, por un lado, promover y reforzar la identidad cultural, histórica y patrimonial de la localidad a través de imágenes cuidadosamente seleccionados y, por otro, facilitar a la ciudadanía un soporte útil para el día a día, en el que poder anotar fechas importantes como cumpleaños, citas médicas o eventos relevantes.

Desde el Ayuntamiento se quiere agradecer la implicación y colaboración de todas las personas que han participado en la elaboración de este calendario, destacando especialmente la generosidad de quienes han cedido sus fotografías para hacer posible un proyecto que refleja el orgullo y el sentimiento de pertenencia a Santo Domingo de la Calzada.

Este Calendario Municipal se convierte así en una herramienta práctica y, al mismo tiempo, en un elemento de difusión y puesta en valor del patrimonio y la vida social del municipio.

El calendario podrá recogerse a partir del 19 de diciembre, y hasta agotar existencias, en los siguientes puntos: la sala de registro del Ayuntamiento, la Oficina de Turismo, el Teatro Avenida y las oficinas municipales.