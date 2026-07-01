Babel reforzará su especialización en IA y Data con la adquisición de la división de consultoría de Bosonit

De Izquierda A Derecha Manuel Sáenz, CEO De Bosonit Y Tony Olivo, CEO De Babel - BABEL

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Babel, multinacional tecnológica española especialista en acelerar los procesos de negocio de sus clientes mediante el uso avanzado de la Inteligencia artificial, la gestión de los datos combinada con la potencia de las plataformas multicloud, y el complemento de servicios y capacidades de primer nivel en el ámbito de la ciberseguridad y la modernización tecnológica, anuncia la adquisición de la división de consultoría de Bosonit, especializada en Data & Analytics e Inteligencia Artificial generativa aplicada, con una capacidad demostrada en la puesta en producción de soluciones de alto impacto para empresas líderes de los sectores financiero, energético y retail.

Con esta operación, Babel incorpora talento cualificado con experiencia demostrada en proyectos relacionados con inteligencia artificial, automatización de procesos y analítica avanzada, ámbitos que se han convertido en prioridades estratégicas para la transformación digital de grandes compañías.

Con ello, Babel superará los 4.000 profesionales, incorporando cerca de 240 nuevos especialistas en Data & IA pertenecientes a la división de servicios de consultoría tecnológica de Bosonit. El negocio de producto continuará desarrollando su actividad de forma independiente, bajo la marca Bosonit, con Miguel Fernández al frente.

El modelo de crecimiento de Babel parte de una ambición clara: reforzar su posición en prestación de servicios en tecnologías emergentes, sin perder la identidad que le ha caracterizado desde su fundación. Frente a los modelos tradicionales basados en el volumen, Babel enfoca las adquisiciones desde una lógica selectiva y con visión de futuro, analizando exhaustivamente el encaje cultural y la complementariedad tanto estratégica como tecnológica, antes de comenzar cada adquisición.

Tony Olivo, CEO de Babel, lo explica así "Para nosotros crecer no significa simplemente ser más grandes en facturación, EBITDA y número de empleados, sino evolucionar para estar mejor preparados de cara a acompañar a nuestros clientes en mejorar sus procesos digitales en un mercado que cambia cada vez más rápido y requiere de una constante adaptación. Por eso no buscamos comprar compañías de forma masiva, sino hacerlo con mucho criterio: incorporamos equipos que encajan con la cultura de Babel y con capacidades que nos permiten aportar valor real y complementario a los nuestros desde el primer día. Por y para ello, tras las adquisiciones llevamos a cabo integraciones completas, que se consolidan en una sola marca, en un solo equipo y en únicos procesos y políticas para todo el Grupo".

La incorporación de la división de consultoría de Bosonit es un claro ejemplo de este modelo. Su especialización tecnológica refuerza el posicionamiento y capacidades de Babel, ofreciendo una respuesta rápida a las nuevas necesidades de las organizaciones. "En inteligencia artificial, la diferencia ya no está solo en saber qué hacer, sino en haberlo hecho con éxito. Esta incorporación suma un equipo que ya ha demostrado esa experiencia con excelentes resultados en entornos reales y clientes de primer nivel. Esto nos permitirá acompañar a nuestros clientes en proyectos cada vez más complejos y transformadores", añade Tony Olivo, CEO de Babel.

Por su parte, Manuel Sáenz, CEO de la división de consultoría de Bosonit, afirma "Llevamos más de diez años construyendo conocimiento especializado en Data, IA, Software e Innovación, y eso nos ha dado una posición diferencial en el mercado. Esta operación nos permite llevar ese conocimiento más lejos: más escala, más mercado, más estructura y acceso a proyectos de mayor dimensión. La esencia que ha hecho posible todo esto -el conocimiento, la innovación y el talento de nuestro equipo- encaja de forma natural en la cultura y valores de Babel, y es precisamente lo que hace que esta nueva etapa tenga sentido".

La operación también permite a Babel reforzar su presencia en el norte de España, donde la tecnológica ya cuenta con una oficina en Oviedo con más de 100 profesionales. Con Logroño como sede principal y oficinas en Málaga, Sevilla y Madrid, Bosonit fortalece la capacidad de Babel para acompañar proyectos de transformación digital allí donde se generan nuevas oportunidades.

A ello, se suma la presencia de la firma en México y Colombia. Su integración fortalece la capacidad de delivery de Babel en Latinoamérica, donde la compañía cuenta con más de 1.000 profesionales, amplía el acceso a nuevos clientes y aumenta su presencia en países estratégicos para el crecimiento de la compañía.

Esta operación inorgánica se suma a las otras dos operaciones realizadas por Babel en los últimos 12 meses: Anadat en España y Meraki en Colombia. La firma espera cerrar una o dos nuevas operaciones dentro del año fiscal 2026 que, junto con el crecimiento orgánico, llevarán el tamaño del negocio del grupo a superar en más de un 30 por ciento la cifra de cierre de 2025, considerando el impacto a doce meses de las adquisiciones, y manteniendo de manera sostenida año tras año rentabilidades a doble dígito.