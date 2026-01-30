Bajar impuestos, menos cargas y aprobar la Ley contra Okupación ilegal, medidas del PP ante el problema de la vivienda

Los senadores del PP por La Rioja, Luis Martínez Portillo y Mar San Martín - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario nacional del PP por La Rioja, Luis Martínez Portillo, defiende la bajada de impuestos vinculados a la vivienda, menos cargas fiscales y burocráticas, así como la aprobación en el Congreso de la Ley contra la okupación ilegal como algunas de las medidas más eficaces para afrontar el "gran problema de la vivienda en este país".

Luis Martínez Portillo ha desgranado este viernes en la sede del PP de La Rioja los detalles del Plan Integral de Vivienda, presentado por Alberto Núñez Feijóo, para acabar con el déficit de inmuebles que hay en España, ante las políticas socialistas que "no sirven".

Como ha criticado el senador riojano, el Gobierno de Pedro Sánchez "está más preocupado en sobrevivir a su corrupción y en comprar su permanencia en el poder con el dinero de todos que en los problemas reales de la ciudadanía española".

En este sentido, recuerda, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno la vivienda ocupaba el número 16 de los principales problemas de los españoles y ahora es el primero". A Sánchez -indica- "no le preocupa ni la vivienda, ni la sanidad, ni la seguridad de los ferrocarriles".

Pero para el PP, es "un problema importante" y frente "a medidas intervencionistas y políticas que ni siquiera puede aprobar porque no tiene ni mayoría ni dentro de su propio Gobierno" el PP ofrece "alternativas".

"ES UN ASUNTO DE ESTADO, NO ES DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS"

Núñez Feijóo "da soluciones realistas", ha indicado Portillo. "Hablar de vivienda es hablar de un hogar, de la posibilidad de formar una familia y un proyecto de vida. Vivir en una casa es un asunto de estado, no es de derechas ni de izquierdas".

Por eso, el Plan Integral de Vivienda que proponen los 'populares', en primer lugar, detecta los "problemas" que tienen los españoles: "la escasez de vivienda, los impuestos que la gravan, la inseguridad jurídica y de los propietarios, la demanda concentrada en ciertas zonas de población y los bajos salarios".

A todos estos problemas "hay que darles solución" porque la realidad es que faltan 700.000 viviendas en España a pesar "de las promesas de Sánchez" de crear 180.000 que "no servirían para nada".

"Hay que construir más vivienda porque, además, con ello se crearían miles de puestos de trabajo y, por tanto, habrá mejores servicios públicos", ha afirmado el senador.

"BAJAR CARGAS"

Para Martínez Portillo, "lo primero es bajar las cargas y las burocracias con una medida muy sencilla como es el 'Silencio Positivo'. Reducir plazos, incorporar la IA a la construcción, incrementar el suelo público disponible y favorecer la regeneración urbana son otras de las medidas propuestas por el PP.

Reducir de 10 a 4 años el límite de construcción de un edificio y una Ley de Suelo en la que se impliquen "todas las administraciones" para permitir bajar el precio de la vivienda son otras de las medidas presentadas.

Todo esto demuestra, a juicio de Martínez Portillo, que en España hay "dos formas muy distintas de gestionar el dinero público". Bajar los impuestos que gravan la vivienda, ayudar a los menores de 40 años y proponer que se puedan pagar a plazos son también iniciativas del PP en este asunto.

Por su parte, y con respecto al problema de la seguridad júridica y la okupación, desde el PP esperan que se dé luz verde a la Ley contra la Okupación Ilegal aprobada en el Senado y que "se endurezcan las sanciones penales a los okupas".

La realidad, además, es que "el poder adquisitivo de los españoles está cayendo. El precio de la cesta de la compra y de la vivienda se ha incremendado y hay que subir los salarios" porque "somos el cuarto país europeo con mas empleados en riesgo mayor exclusión social".

En definitiva, "lo que proponemos es todo lo contrario a lo que hace Pedro Sánchez".

PROGRAMA DE VIVIENDA DEL PP: 15 MEDIDAS

Menos trabas y menos burocracia para la construcción de vivienda. Aplicar el silencio administrativo positivo de 90 días.

Movilización ágil de todo el suelo disponible, con un 30 % de rebaja del precio de la media del mercado.

Flexibilidad para las operaciones de regeneración urbana

Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción

Colaboración público-privada

Aprobación de una Ley de Suelo que dé seguridad real a los planes urbanísticos

Más financiación para las comunidades autónomas que faciliten la construcción de vivienda en su ámbito territorial

Habilitar el uso de remanentes de los ayuntamientos para política de vivienda

Impulso a la Innovación para reducir tiempos ante la escasez de mano de obra

Plan Formativo y de Empleo Específico

Bajada del IVA del 10 al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva

Bonificación en el IRPF a los jóvenes

Hucha Hogar Joven

Una ley contra la okupación para desalojar a los delincuentes en 48 horas y proteger la propiedad privada.

Apoyo a las familias vulnerables y seguridad a los propietarios, no a quienes delinquen