Balance de San Mateo 2026: Normalidad, alta participación, protagonismo de la calle y un Espacio Peñas 2.0 "fundamental"

Cohete de San Mateo 2026 en Logroño - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Normalidad sin incidencias destacables; alta participación "que ha superado todas las expectativas"; protagonismo de la calle; y un Espacio Peñas 2.0 "que era demandado" y que ha sido "fundamental" para los logroñeses. Es el resumen del balance que, este lunes, se ha realizado desde el Ayuntamiento de Logroño de las recién finalizadas fiestas de San Mateo 2026.

Un resumen festivo que han realizado los concejales de Alcaldía, Celia Sanz; Festejos, Laura Rivas; e Interior, Francisco Iglesias, que han coincidido en mostrar la "satisfacción" del Consistorio por el desarrollo de unas fiestas "completas", "para todos", con "diversidad" y con un "ambiente excelente", como ha apuntado en primer lugar Celia Sanz.

Especialmente destacados, en palabras de Laura Rivas, han sido los datos de participación: desde las 50.000 personas del Cohete "en la Plaza del Ayuntamiento y en las calles aledañas" hasta otros éxitos, como los 25.000 asistentes a la actuación de la Orquesta París de Noia, en el Parque de La Ribera.

A ello, y en lo estrictamente musical, ha sumado otros ejemplos, como las 13.000 personas en la Plaza del Ayuntamiento para Efecto Pasillo, además de Maldita Nerea, la "tremenda energía" de Da igual y Puro Relajo -con unos 17.000 asistentes-.

Todo ello, sin olvidar la tradición, con el I Encuentro de Gaiteros de San Mateo y el I Encuentro de Bandas Municipales Ciudad de Logroño, o la actuación de grupos folclóricos, espectáculos de jotas, actuaciones de la Banda Municipal, un concierto de órgano o dianas por las calles.

De la mano de Los40 se desarrolló una fiesta ochentera de tardeo y el concierto Vendimia Los40 San Mateo por la noche, que congregaron a unas 15.000 personas en El Espolón. También destacan los conciertos del Parrilla en la Plaza del Parlamento para el público más joven y las actuaciones de DJs dentro del programa Cepa joven en Daniel Trevijano.

El programa musical se completó con propuestas como Mar Cover Band-El gran tardeo de San Mateo, -entre las "sorpresas" de las fiestas, ha dicho la edil-, Orquesta Diamante, o varios conciertos dirigidos a las personas mayores dentro del programa 'Bailando en plata' como Los Átomos o Mariachi Imperial.

ESPACIO PEÑAS 2.0: MÁS DE 50 ACTUACIONES DIARIAS.

San Mateo 2026 ha contado con el Espacio Peñas 2.0 en el aparcamiento de Valbuena gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Peñas de Logroño, por el que han pasado entre 12.000 y 14.000 personas diariamente, "se ha convertido nuevamente en uno de los grandes puntos de encuentro de San Mateo", ha destacado Rivas.

Uno de los grandes atractivos del Espacio Peñas 2.0 ha sido la presencia de referentes nacionales del rock como El Drogas, que congregó a 14.000 personas, y La Fuga. El cartel contó también con uno de los artistas imprescindibles del indie español, Ángel Stanich y el compositor y guitarrista Pancho Varona. También la electrónica ha tenido protagonismo de la mano de la DJ y productora Sofía Cristo.

El espacio ha incluido una importante selección de tributos nacionales e internacionales, dedicados a bandas y artistas tan reconocidos como Maná, Creedence Clearwater Revival, El Canto del Loco, Jarabe de Palo o Pereza, entre muchos otros.

La programación musical se ha completado con más de 30 artistas y grupos riojanos, en distintos formatos (vermú torero, café cantante, etc.) y con estilos tan diversos como el rock, pop, indie, flamenco o música electrónica.

También se ha referido Rivas a la Casa de Andalucía, con una asistencia de unas 6.000 personas cada día. Han destacado, asimismo, las actuaciones como Víctor Puri, Joni y Salva, Bordón 4, La Piti por Rumbas, Ayvan Romero, Válgame el Son, Alboreá y Los Siglos, o la orquesta Maialen y Patxi.

OTRAS ACTIVIDADES.

Por otro lado, ha subrayado igualmente la concejala de Festejos las propuestas gastronómicas: el Concurso de Calderetas Riojanas, que ha pasado de 120 a 150 mesas "y, visto el éxito, la posibilidad de seguir ampliando"; las degustaciones tanto de las peñas como las que se han llevado por todos los barrios; y la XVI Exaltación de Chuletillas Asadas en Avenida de Colón, otro de los momentos multitudinarios.

El Desfile de Carrozas de vuelta en horario matutino; las marionetas de Maese Villarejo, con siete actuaciones por toda la ciudad; las vaquillas que han llenado durante seis jornadas la Plaza de Toros; 'Logrópolix', un estreno con éxito; o los hasta 40.000 espectadores en algún momento en los fuegos artificiales -mientras se espera al informe de lo sucedido en la segunda jornada- han sido otros de los hitos de los Sanmateos de este año, junto con el Pisado Popular, la Quema de la Cuba, el "llenazo" en el Teatro Bretón o la pelota.

La mejora en los valores se ha extendido a cuestiones como la igualdad de género, el respeto y el fomento de buenos hábitos en el disfrute de la fiesta. Así, se ha contado con iniciativas como los 'Puntos violeta', este año en la Plaza del Mercado y en la Plaza del Parlamento durante los conciertos del Parrilla, con un total en ambos de1.119 interacciones, el concierto 'Parrilla Equal' o la 'Morrete Party'.

NORMALIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Por su parte, el concejal Francisco Iglesias ha dado cuenta de la normalidad con la que se han desarrollado las fiestas en materia de seguridad y convivencia.

En este sentido, ha resaltado "la colaboración permanente entre Policía Local y Policía Nacional y ha señalado que el dispositivo ha tenido un marcado carácter preventivo, sin que haya sido necesario un despliegue operativo extraordinario por la ausencia de incidentes de especial relevancia".

Iglesias ha reconocido igualmente la relevante labor desarrollada por Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, cuyos profesionales y voluntarios han contribuido a la atención de emergencias.

El día del Cohete, en concreto, "transcurrió sin incidencias relevantes en materia de seguridad y de atenciones asistenciales, más allá de las habituales en concentraciones grandes de personas", ha señalado. El amplio dispositivo de Policía Local, formado por 205 efectivos, ha efectuado un total de 2.448 actuaciones.

Por segundo año consecutivo, la seguridad se garantizó desde un Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL) instalado en las dependencias de la smartcity en el que colaboraban presencialmente en tiempo real todas las entidades implicadas en estos dispositivos: Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos de Logroño y Cruz Roja.

Y, una vez realizado el primer balance, "llega el momento de dejar reposar y analizar" para ver "los principales aciertos y dónde se ha podido flojear o dónden hay que empujar más", ha dicho Laura Rivas, quien ha avanzado ya, por ejemplo, la posibilidad de que el nuevo espacio de La Ribera "pueda seguir atrayendo conciertos de gran formato que no caben en otros lugares de la ciudad" o "si vemos que el Cohete va a más, trabajar por aún más seguridad y coordinación".