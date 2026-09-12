Banco de Alimentos de La Rioja supera el millón de kilos repartidos en 2025 y ayuda a 10.453 personas

Archivo - Nuevas entregas al Banco de Alimentos de La Rioja. - BANCO DE ALIMENTOS LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de La Rioja recuperó durante 2025 el millón de kilos de alimentos distribuidos al alcanzar 1.008.215 kilogramos, un 9,95% más que el año anterior, gracias al compromiso de empresas, administraciones, entidades sociales y miles de ciudadanos.

La ayuda llegó a 10.453 personas en situación de vulnerabilidad a través de una red formada por 75 organizaciones sociales repartidas por toda la comunidad autónoma.

Las cifras, recogidas en la Memoria 2025 de la Fundación, consolidan al Banco de Alimentos como la principal organización de distribución alimentaria del Tercer Sector en La Rioja.

En los últimos diez años, la entidad ha repartido 12,58 millones de kilos de alimentos, evitando además el desperdicio de miles de toneladas de productos aptos para el consumo.

La red de entidades colaboradoras volvió a ser clave para hacer llegar la ayuda a quienes más la necesitan.

Más de la mitad de los beneficiarios fueron atendidos por asociaciones que trabajan con personas inmigrantes y minorías étnicas (5.236 personas), mientras que las entidades de la Iglesia Católica prestaron apoyo a 2.417 personas.

Las organizaciones de apoyo a familias atendieron a 1.026 beneficiarios, a los que se suman cientos de personas asistidas por entidades dedicadas a la promoción de la mujer, mayores, personas con adicciones y otros colectivos vulnerables.

El incremento de alimentos distribuidos ha sido posible gracias a la colaboración de la industria agroalimentaria, empresas, administraciones públicas, centros educativos, asociaciones, voluntarios y ciudadanos, que participan durante todo el año mediante donaciones, campañas solidarias y aportaciones económicas.

El Banco de Alimentos recuerda que su labor no solo combate la pobreza, sino que también contribuye a reducir el desperdicio alimentario mediante el aprovechamiento de excedentes aptos para el consumo.

El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, Juan Carlos Fernández Ferraces, destaca en la memoria que estos resultados reflejan "la solidaridad activa de toda la sociedad riojana" y el esfuerzo colectivo para garantizar una alimentación digna a las personas más vulnerables, en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida y la creciente demanda de ayuda alimentaria.

Durante 2025, la entidad también reconoció públicamente la implicación de empresas, instituciones, colegios y organizaciones sociales en la entrega de los premios Amigos y Alimentos 2025, poniendo en valor una red solidaria imprescindible para mantener la ayuda alimentaria en La Rioja.

Con más de un millón de kilos distribuidos y más de diez mil personas atendidas, el Banco de Alimentos de La Rioja afronta el futuro con el objetivo de seguir reforzando la recuperación de excedentes alimentarios y ampliando la colaboración con empresas y entidades para que ningún hogar riojano carezca de una alimentación digna.

El Banco de Alimentos de La Rioja es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la recogida y distribución de alimentos entre personas y colectivos en situación de necesidad, promoviendo al mismo tiempo la reducción del desperdicio alimentario mediante la colaboración con empresas, instituciones y la sociedad en general.