Un Bando Popular, un cañonazo simbólico y un desfile renacentista abren las fiestas de San Bernabé, patrono de Logroño

La lectura de un Bando Popular, a cargo de la cronista oficial de la ciudad Isabel Murillo; un cañonazo simbólico; y un desfile de autoridades y grupos recreacionistas y de voluntarios de época renacentista han abierto esta mañana las fiestas de San Bernabé, patrono de Logroño, que se van a desarrollar hasta el próximo día 12, con actividades para todos los públicos.

Ha sido un acto en el que se ha congregado gran cantidad de público, bajo el Arco de San Bernabé, al inicio de la calle Portales, y al que, además de miembros de la Corporación municipal, han asistido los Vendimiadores Marta Gil y Marcos Ascacíbar, entre otros muchos participantes.

Para comenzar, Isabel Murillo ha leído el Bando Popular, en el que ha se ha dirigido a "los logroñesas, logroñeses, visitantes y gente de bien", en nombre del alcalde, Conrado Escobar, que "con todo el orgullo del mundo, hago saber que llegan días grandes, días de fiesta, porque celebramos a San Bernabé, patrón de nuestra ciudad y símbolo de nuestra historia".

"Hace más de 500 años, Logroño resistió con valentía el asedio francés. Y gracias a su coraje, el mismísimo Emperador Carlos V nos premió con las tres flores de lis en nuestro escudo. Desde entonces, cada mes de junio, recordamos y rememoramos aquel espíritu bravo, alegre y unido que nos hace únicos", ha continuado.

Por ello, el Bando ha indicado que, por orden del regidor municipal, "mando y animo a toda la buena gente de Logroño y a quienes nos visitan, que saquéis las banderas a los balcones y llenéis las calles de colores; os pongáis vuestras mejores galas o, mejor aún, trajeéis como en el 1521, con jubones, sayas y espíritu de fiesta".

"Bailéis, cantéis, juguéis y os dejéis llevar por la alegría de estos días. Iluminéis vuestras casas y adornéis escaparates, plazas y callejuelas como si todo Logroño fuera un escenario. Comáis pan, pez y vino, como nuestros antepasados en plena resistencia. Compartid mesa y mantel, que la fiesta sabe mejor si se celebra en compañía. Participéis en los actos populares, las recreaciones, las procesiones y los banderazos", ha continuado.

Y, también, ha reseñado Murillo en su lectura del Bando, "guardéis un momento de respeto y memoria por quienes dieron todo por esta tierra. Que no se olvide que celebramos llenos de orgullo y con gratitud", además de recordar que "no dejéis pasar el guiso de ternera, si no lo probáis, ¡no podréis decir que estuvisteis en San Bernabé!"

"Porque San Bernabé no es solo una fiesta: es identidad, es memoria, es unión", ha dicho para finalizar con los gritos de '¡Viva San Bernabé'! y '¡Viva Logroño!', coreados y aplaudidos por todos los presentes.

Acto seguido, ha tomado brevemente la palabra Conrado Escobar, quien ha llamado a logroñesas, logroñeses a "vivid esta ciudad, disfrutad de las calles, disfrutad de las plazas, acoged a todos los que vengan, abrazad a todos los que nos visiten".

"Hoy es tiempo de paz, es tiempo de convivencia, pero vamos a recordar a nuestros antepasados, los que hicieron posible que hoy disfrutemos de este espacio de libertad y convivencia", ha concluido el primer edil logroñés, para dar paso al artillero mayor, con el que ha procedido al disparo del cañonazo.

Y una vez iniciadas así las fiestas, ha sonado el Himno de Logroño, coreado y seguido con palmas por todos los presentes, para, después, autoridades, Vendimiadores y grupos de recreacionistas y voluntarios presentes, acudir en desfiles por la calle Portales para abrir oficialmente el Mercado Renacentista que puebla estos días festivos las calles del Casco Histórico de la ciudad.