El Barómetro empresarial muestra "mayor cautela" y señala la necesidad de vocaciones técnicas

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, Jesús Velilla, y del de Economistas, Ernesto Tarragona, presentan el Barómetro Industrial 2026 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro Industrial de La Rioja sitúa a La Rioja como la segunda comunidad con mayor peso industrial en un momento que refleja "mayor cautela" que años anteriores y en el que se señala la necesidad de vocaciones técnicas, tal y como ha trasladado el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, Jesús Velilla.

En rueda de prensa junto a la consejera de Economía, Innovación y Empresa, Belinda León; y el decano del colegio de Economistas, Ernesto Tarragona, ha presentado la novena edición de un estudio en el que, en toda España, han participado 2.813 profesionales.

"Estamos ante una de las principales encuestas de percepción del sector industrial español", ha señalado resaltando cómo, tras este estudio, se ve que en La Rioja "necesitamos atraer jóvenes, impulsar vocaciones técnicas, incorporar más mujeres a la ingeniería y adaptar la formación profesional y universitaria a las necesidades reales de las empresas".

El barómetro, ha trasladado, muestra, como conclusión, que la industria mantiene una importante estabilidad laboral. El 79 por ciento de los trabajadores por cuenta ajena consideran probable o muy probable conservar el empleo.

Avanza cómo, para los próximos meses, predominan las expectativas de estabilidad en La Rioja "pero son pocos quienes anticipan un crecimiento intenso".

"En el contexto internacional, los costes, la energía, la infartidumbre, siguen condicionando muchas decisiones a la hora de invertir", ha dicho señalando que "los profesionales señalan con claridad las prioridades".

La primera es la reindustrialización territorial, respaldada por el 41 por ciento. La segunda es la reducción de costes energéticos, con un 25 por ciento. También preocupa la falta de profesionales cualificados, siete de cada diez encuestas consideran que la escasez de talento técnico está afectando a la competitividad de la industria.

"Y existe una petición muy directa a las administraciones. Menos burocracia, mayor estabilidad en las normas y procedimientos más ágiles. El 73 por ciento señala la simplificación de los trámites estables como una prioridad", ha dicho.

Además, el 74 por ciento señala que su empresa no ha reducido la producción durante los seis meses. "Por tanto, no estamos ante una industria paralizada. Existe actividad, empleo y capacidad de resistencia. Sin embargo, hay también que tener prudencia", ha dicho.

La Rioja, siguiendo los datos aportados hoy, es una de las comunidades más industriales de España. La industria representa el 23,3 por ciento del PIB, frente al 14,3 por ciento de la media nacional. "Somos la segunda comunidad con mayor peso industrial solamente detrás de Navarra", ha destacado Velillo.

La Rioja también es la segunda comunidad en empleo industrial; el 26 por ciento de empleo riojano está relacionado con la industria, prácticamente el doble de la media española, un 13,5. "Esta es nuestra principal ventaja, La Rioja no tiene que construir desde cero una identidad industrial", ha resaltado.

No obstante, ha considerado: "Pero debemos interpretar los datos con prudencia. La valoración de la situación industrial riojana se ha desplazado desde posiciones claramente positivas hacia una percepción más moderada".

Así, "no se aprecia un hundimiento de la actividad, pero sí mayor cautela y menos optimismo que en la edición anterior. También existe margen de mejora en las políticas de apoyo".

La Rioja, ha dicho, "tiene oportunidades muy concretas" y la primera está en la agroindustria y la tecnología alimentaria: "Sectores profundamente vinculados a nuestra economía y en los que podemos incorporar más automatización, eficiencia energética, digitalización y valor añadido".

La segunda, ha continuado, está en las energías renovables, el almacenamiento y la eficiencia energética. "La tercera es la digitalización de nuestras pymes, inteligencia artificial, automatización, análisis de datos y mejora de los procesos productivos. Y la cuarta, posiblemente es la más importante, el talento", ha completado.

La Rioja, ha dicho, "parte de una posición privilegiada porque es una comunidad industrial". "Nuestro reto es convertir esa fortaleza en empresas con mayor dimensión más innovación, mejores infraestructuras y más empleo cualificado", ha indicado.

"La industria no es solamente una parte esencial de la economía regional, es una parte de nuestras mejoras de oportunidad", ha resaltado y, en este sentido, el presidente del Colegio de Economistas ha señalado cómo "la industrialización genera arraigo".

"Tenemos empresas industriales perfectamente funcionando, trabajando, rindiendo, dando beneficios, pero con un problema importante de talento, un problema importante de captación de profesionales", ha afirmado.

En La Rioja, ha dicho, el sector industrial genera unos 39.000 puestos de trabajo, prácticamente uno de cada tres empleos. Algo ante lo que ha destacado cómo los economistas siempre luchan por el hecho de que la apuesta no se centre en el sector servicios, "de baja productividad, de bajo valor añadido", porque eso "no permite pagar salarios elevados".

Por tanto, ha dicho, "lo que queremos es el sector industrial en la medida que es un sector más competitivo". Para ello, ha dicho León, La Rioja cuenta con "más de 2.000 empresas industriales" y es "la comunidad con mayor concentración de empresas industriales, lo que confirma que la industria forma uno de los elementos de identidad".

"Queremos convertir esta fortaleza industrial en una oportunidad y creemos que el trabajo que se está desarrollando desde el por parte del gobierno está muy alineado con las conclusiones que salen desde este barómetro", ha dicho León.