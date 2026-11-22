Archivo - Free Tours en el Barrio de la Estación de Haro - BARRIO DE LA ESTACIÓN - Archivo

LOGROÑO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante los días 11 y 12 de diciembre el Barrio de la Estación amplía su oferta con dos tours gratuitos que darán a conocer su pasado común y la historia detrás de cada una de las bodegas. Estas historias se nutrirán de curiosidades y anécdotas a través de un recorrido guiado exterior, de una hora de duración, que comenzará a las 17,00 horas desde el arco de piedra que conecta Calle Estación con Avenida de Vizcaya. Las plazas son limitadas y pueden reservarse a través de su web www.barrioestacion.com

Como complemento a estos recorridos, las bodegas asociadas ampliarán sus horarios de Wine Bar, ambos días, con aperturas especiales de 18,00 a 20,30 horas y la opción de disfrutar de su oferta de vinos y tapas habituales.

Además, la organización invita a participar en el sorteo de un lote de vino compuesto por seis botellas, una de cada bodega del Barrio de la Estación, entre todas aquellas personas que suban historias a sus perfiles de Instagram en las que aparezcan alguno de los seis manifiestos de esta nueva campaña que se ubicarán en las bodegas. Toda la información y bases del sorteo en su web www.barrioestacion.com

La calidad de oferta de enoturismo de sus bodegas, la realización de experiencias conjuntas, así como sus tours históricos o el pasaporte del Barrio de la Estación, además de las acciones globales, con 'La Cata del Barrio de la Estación' como buque insignia, han hecho de este enclave vinícola un referente del enoturismo.

Con más de 130.000 visitantes en 2025, un 35% de ellos internacionales, el Barrio de la Estación atrae por su profunda historia, su cultura y artesanía arraigadas en torno al vino. Los días 11 y 12 de diciembre ofrecen una nueva oportunidad de descubrir por qué este destino merece una visita en cualquier época del año.

ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN

La Asociación del Barrio de la Estación está integrada por Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE), Bodegas Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Bilbaínas - Viña Pomal, Muga y Bodegas RODA.

El Barrio de la Estación es una marca de calidad enoturística de referencia internacional volcada en difundir la cultura del vino. El trabajo conjunto de las bodegas de este enclave histórico es un ejemplo de proyecto enoturístico colectivo para construir destino y generar valor para el territorio.

Con La Cata del Barrio de la Estación como su actividad más emblemática (galardonada con el Premio Verema 2023 al 'Mejor proyecto de enoturismo, un premio que se suma a las distinciones que ha recibido desde su primera edición), la iniciativa ha sido distinguida en los premios 'Best of Wine Tourism' de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino 'Great Wine Capitals' en 2015; a la 'Mejor Experiencia Enoturística' en los International Wine Challenge Awards Spain en 2016 y con el 'Premio Rioja Capital a la Iniciativa Singular', otorgado por el Gobierno de La Rioja.

La Cata del Barrio de la Estación ha obtenido también la distinción de 'Mejor Iniciativa Enoturística 2018' de las Rutas del Vino de España y el premio 'Mass Vino' que concede esta asociación de periodistas como mejor experiencia enoturística del año.

La experiencia Barrio de la Estación Tours también ha sido galardonada con el 'Best of Wine Tourism' de la red 'Great Wine Capitals' en 2023.