La Batalla de Bandas Covers celebra su gran final este jueves 4 de junio en Logroño

Archivo - Bass in a Voice, uno de lso grupos participantes - BASS IN VOICE - Archivo

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La sala Fundición de Logroño acoge el jueves 4 de junio la gran final de la Batalla de Bandas - Covers, una iniciativa que pone en valor el talento emergente así como la reinterpretación musical y la personalidad artística a partir de canciones conocidas. El certamen, que se ha desarrollado desde el pasado mes de enero, culmina ahora con una última cita que reunirá a los cuatro proyectos finalistas tras varias fases eliminatorias.

Sobre el escenario estarán David Schubert, con un directo de pop electrónico indie, vibrante y muy bailable; Ayvan Romero, que fusiona flamenco y sonidos contemporáneos en una propuesta cercana y emocional; Casual Beat, una formación que transita del blues al pop con actitud y versatilidad; y Bass in a Voice, un proyecto que sitúa el bajo eléctrico como eje melódico en versiones muy personales que recorren distintos géneros.

El ganador será elegido por un jurado compuesto por diversos profesionales del mundo de la música en La Rioja y recibirá un premio de 300 euros. En esta ocasión Paola Feregrino, Eder Duro y Sergio Pérez serán los responsables de valorar tanto la calidad interpretativa como la originalidad de las propuestas.

Desde el pasado mes de enero, el ciclo ha contado con una semifinal cada mes en las que diferentes bandas y artistas han competido en directo, con gran éxito de asistencia y la participación activa del público en las votaciones. A lo largo de estas jornadas han pasado por el escenario proyectos como Mirko, Necrosoul, Los Sirens, Los Bokoles, Arrumako, Somos de Barrio, Aim Right, Calle Ralea, The Reimons o Zikuta, entre otros.

Desde hace tres años la Batalla de Bandas, organizada por Paola Feregrino en colaboración con la Sala Fundición, mantiene su apuesta por generar espacios culturales accesibles y cercanos, fomentando la música en directo en La Rioja. En ediciones anteriores, se ha reconocido a formaciones como Terzero en Discordia (2023), Entrelineas (2024) y Bittercalvo (2025), consolidando la iniciativa como una plataforma de impulso para el talento local.