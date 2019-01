Bely Basarte asegura que el 'Café Cantante' es "una forma ideal de disfrutar de la música" ya que "te da cercanía"

Actualizado 04/01/2019 10:49:28 CET

La cantante Bely Basarte ha asegurado que la fórmula en la que actúa, este viernes 4 de enero, en el festival 'Actual 19', por medio del 'Café Cantante' es "una forma ideal de disfrutar de la música, porque se hace más delicado y se agradece la cercanía que se logra con el público". De hecho, ha indicado que será un concierto "más acústico" en el que "no vamos toda la banda, sino que sobre el escenario estaremos tres" componentes.

Ha señalado que "vamos a hacer que la gente pase un buen rato, y nosotros también a disfrutar", ofreciendo "canciones del último disco y también versiones".

La madrileña que actuará, a las 17,30 horas, en el Círculo Logroñés - con el aforo completo-, ha asegurado en una entrevista a Europa Press "estar encantadísima de estrenar el año musicalmente en Logroño"; una ciudad que ha dicho no conocer, pero que "como llegaré pronto, me dará tiempo a dar una vuelta para conocerla".

Basarte se encuentra en estos momentos de gira con su último trabajo 'Desde mi otro cuarto', pero "no paro ni un momento, porque ya estoy componiendo temas para el siguiente single, porque, al final, no puedes dejar de crear o sacar canciones, sobre todo yo que al público lo tengo acostumbrado a sacar una canción cada semana".

De hecho, la música madrileña ha admitido que internet "me lo ha dado casi todo", ya que comenzó su carrera con covers y composiciones propias que fue subiendo a 'Youtube', y "yo puse la mitad e internet me dio la otra mitad", y aunque puede darse el caso de que la red "hace que haya más competencia, también es la manera de darle poder al público para que elija que quiere escuchar".

Besarte, que fue elegida en 2017 por Disney para interpretar las canciones en castellano de 'Bella' en la película 'La Bella y la Bestia', ha señalado que la experiencia le sirvió "para darse a conocer para el público más joven". De hecho para concluir ha afirmado que "no me cierro a repetir la colaboración, porque es algo que me encantó".