El Best Of Club Bilbao-Rioja reúne a los mejores del enoturismo e identifica nuevas oportunidades en el sector

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Best Of Club, una iniciativa del Comité Bilbao-Rioja de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino / Great Wine Capitals Global Network (GWC), ha reunido este jueves en Laguardia (Álava) a los responsables de Enoturismo de las empresas premiadas con un Best Of Wine Tourism que ofrecen los mejores servicios de atención al turista del vino en Álava, Bizkaia y La Rioja.

El Best Of Club Bilbao-Rioja ha sido presentado por el presidente del Comité GWC Bilbao-Rioja y vicepresidente de Great Wine Capitals Global Network, Juan Mª Sáenz de Buruaga, que ha agradecido la numerosa respuesta a la convocatoria del Best Of Club y ha animado a las empresas a seguir aprovechando la extraordinaria oportunidad de seguir trabajando juntos por el liderazgo de Bilbao-Rioja en el enoturismo mundial.

El encuentro de trabajo del Best Of Club Bilbao-Rioja ha tenido lugar en Bodegas Solar de Samaniego, premio Best Of Wine Tourism 2022 por la reinterpretación de la arquitectura industrial de los años setenta en sus instalaciones y la ejecución llevada a cabo durante más de cinco años, que abarca las dimensiones artística, cultural, arquitectónica, patrimonial y enoturística.

MEJORA CUALITATIVA CONTINUA

José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, ha expuesto brevemente las principales cifras de la DOCa Rioja y confirmado una significativa reactivación del enoturismo en Rioja, una vez superados los peores momentos de incertidumbre por causa de la crisis sanitaria.

Las bodegas que conforman la DOCa Rioja registraron un total de 460.137 visitas según el Monitor de Enoturismo 2021, lo que supone un crecimiento del 103,5% respecto a 2020. Este dato resalta especialmente en comparación con el del conjunto del sector turístico español, que recuperó un 64,4% de su actividad respecto a 2020.

El objetivo del plan estratégico de Rioja para 2025, que plantea superar las 1.200.000 visitas, es ambicioso y nos exigirá una mejora cualitativa continua .

"HAY QUE ESTAR PREPARADOS"

A juicio de Gloria Frau, responsable de Cruceros de la Autoridad Portuaria de Bilbao, uno de los mayores retos para la atracción de nuevos turistas y la recuperación tras el parón impuesto por la pandemia es el factor medioambiental y tecnológico: "Hay que estar preparados para recibir a los nuevos barcos que se están construyendo".

En este sentido, el proyecto BilbOPS de la Autoridad Portuaria de Bilbao reducirá en un 40% los gases de efecto invernadero gracias a la tecnología Onshore Power Supply (OPS), que permite a los buques conectarse a la red eléctrica en puerto, apagando sus motores auxiliares diésel. Esta energía limpia ofrece un efecto positivo adicional de confort: no se percibe prácticamente movimiento en el barco durante el tiempo que permanece en el puerto.

Grandes líneas internacionales como Royal Caribbean y MSC apuestan por Bilbao. Estas potentes compañías, junto con Carnival, han relanzado la oferta internacional con doce nuevos cruceros solo en 2022. El 49% de los nuevos barcos utilizarán el gas natural licuado como fuente primaria de propulsión.

Bilbao se encuentra en la senda de consolidarse como destino crucerista de primer nivel: sus modernas terminales de cruceros cuentan con una ubicación privilegiada, excelentes comunicaciones y a solo una hora de Vitoria y hora y media de Logroño por carretera.

Esta conexión de Bilbao con Rioja Alavesa y La Rioja es "una oportunidad excelente _ha explicado Gloria Frau_ porque los cruceristas siempre buscan algo diferente, que les conecte con lo más auténtico".

El crecimiento del número de turistas de crucero alemanes y americanos, sumados al tradicional mercado británico, suma un plus de oportunidad para las empresas del sector de enoturismo en Bilbao-Rioja.

El paréntesis de los dos últimos años ha servido para trabajar más de cerca si cabe con las compañías y las previsiones son de un crecimiento exponencial: este año está programada la recepción de 82 cruceros, lo que ha pulverizado todos los récords pre-pandemia.

"RITUALIZACIÓN COMPLETA DE LA EXPERIENCIA"

César León, director creativo de Bodegas Solar de Samaniego, ha realizado por su parte una explicación apasionante de la ritualización completa de la experiencia narrada sobre la simbiosis de vino y literatura en esta bodega de Laguardia (Rioja Alavesa), premiada con el Best Of Wine Tourism 2023.

La completa renovación de identidad de la marca y sus instalaciones se realizó durante algo más de un lustro confiando en la creatividad para generar fidelización , gracias a la figura del cofrade y la Cofradía Solar de Samaniego, una sociedad enoliteraria que ofrece a sus miembros ediciones limitadas de sus añadas y compras de vino y experiencias vitivinícolas, gastronómicas y culturales en bodega dirigidas específicamente a microsegmentos de sus clientes objetivo.

Su filosofía se inspira en los primeros vinos nacidos de la Finca La Escobosa, que fue propiedad del escritor Félix María de Samaniego en el siglo XVIII. Este espíritu literario que impregna la identidad de Solar de Samaniego se manifiesta físicamente en la bodega, donde conviven vinos con los libros de la biblioteca o los espectaculares murales del artista australiano Guido Van Helten en los antiguos depósitos del Espacio Medio Millón.

ABIERTAS LAS CANDIDATURAS

Santiago Barrueco (Cámara de Álava) se ha dirigido a los miembros del Best Of Club para informarles sobre la actividad más reciente de Great Wine Capitals, con especial incidencia en la apertura del plazo de candidaturas de los premios Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2023.

Los proyectos de enoturismo de empresas de Álava, Bizkaia y La Rioja pueden ser presentados por sus promotores hasta el 20 de junio.