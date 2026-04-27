La Biblioteca Nómada organiza el martes en Santurde de Rioja un Taller de animación a la lectura para 3 a 12 años

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nómada, una iniciativa del Gobierno de La Rioja en la que colabora Fundación Caja Rioja, organiza el martes 28 de abril un taller de animación a la lectura titulado "La fábrica de historias", coordinado por Soraya Herráez.

Será en la biblioteca municipal de 18,30 a 19,30 horas. El taller es gratuito, pero hay que inscribirse en el Ayuntamiento de la localidad.

Se trata de una sesión de narración oral con lectura en voz alta de cuentos en la que también habrá música. Está dirigida a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

La Biblioteca Nómada llega este año a 16 municipios riojanos, ya que a los diez de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos), se han unido en 2026 seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.

La Biblioteca Nómada funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorre 16 municipios riojanos que no disponen de un servicio público de lectura.

Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada vuelve a cada municipio para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído.

Ofrece una amplia colección de libros, revistas y material educativo para todas las edades. Acerca la cultura y el conocimiento a comunidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, ofrece herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo.