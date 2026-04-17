La Biblioteca Rafael Azcona invita a redescubrir el universo de Kafka a través de la exposición 'Komplett Kafka'

La Biblioteca Rafael Azcona invita a redescubrir el universo de Kafka a través de la exposición - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vestíbulo de la Biblioteca Rafael Azcona acoge la exposición 'Komplett Kafka', organizada por la Escuela Oficial de Idiomas "El Fuero de Logroño" en colaboración con la propia biblioteca. La muestra ofrece la particular visión del ilustrador austriaco Nicolas Mahler sobre los personajes del célebre escritor Franz Kafka.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración del centenario de Kafka, celebrado en 2024. El Departamento de Alemán de la Escuela Oficial de Idiomas ha impulsado esta propuesta cultural que acerca al público la obra del autor a través de un lenguaje visual contemporáneo.

La exposición está compuesta por 20 paneles con imágenes y textos bilingües en alemán y español, estos últimos accesibles mediante códigos QR, que combinan ilustraciones de Mahler con fragmentos de la obra de Kafka. Además, se completa con dos vitrinas que reúnen libros del escritor de lengua alemana.

Bajo el sugerente lema de sumergirse en el universo kafkiano, la muestra invita a descubrir la reinterpretación gráfica que Mahler hace de personajes emblemáticos, desde Gregor Samsa (convertido en insecto) hasta la cantante Josephine.

A través de bocetos, originales y grabados procedentes de su biografía ilustrada de Kafka, publicada por la editorial Suhrkamp, el artista construye un universo visual minimalista y lleno de matices.

La exposición podrá visitarse desde hoy y hasta el 22 de mayo de forma libre y sin cita previa en horario de apertura de la biblioteca: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas; y los sábados, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.