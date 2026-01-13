La Biblioteca de La Rioja refuerza su agenda cultural con exposiciones, cine y actividades familiares

Archivo - Fachada de la Biblioteca de La Rioja - BIBLIOTECA DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja ha programado para las próximas semanas una variada agenda cultural que incluye exposiciones, proyecciones cinematográficas, presentaciones literarias y actividades dirigidas al público infantil. Las propuestas se desarrollarán en sus distintos espacios entre el mes de enero y comienzos de febrero de 2026.

En concreto, entre el 2 de enero y el 4 de febrero de 2026, la Sala de Exposiciones acoge la muestra 'Conexión Actual', organizada dentro del Festival Actual 2026 por el artista Reynerio Tamayo. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, y los fines de semana en el horario habitual de apertura de la Biblioteca. La muestra reúne una diversidad de piezas realizadas entre Cuba y La Rioja, con la música como hilo conductor, y rinde homenaje a figuras relevantes del universo sonoro internacional a través de un recorrido que dialoga con distintos géneros musicales y referencias culturales. Junto a estas obras, se incluyen piezas que revisitan la historia del arte desde la parodia y la reinterpretación, así como trabajos vinculados al vino y al territorio riojano.

El martes 13 de enero, a las 19 horas, la Sala de Conferencias acogerá una nueva sesión del XV Ciclo de Egipto, titulada 'Luxor y Karnak. Templos de Amón', organizada por el Ateneo Riojano. La conferencia será impartida por Samuel Lalinde y abordará el desarrollo histórico y constructivo de ambos complejos monumentales, vinculados a la tríada tebana formada por Amón, Mut y Khonsu. La sesión analizará el papel de los faraones del Imperio Nuevo en la configuración de estos templos, así como las diferencias en sus procesos de construcción y su significado político y religioso en la historia del Antiguo Egipto.

A su vez, el viernes 16 de enero, a las 18,30 horas, el Salón de Actos de la Biblioteca acoge una nueva sesión del ciclo de cine 'La mujer en el mundo II', organizado por la Asociación Kirké: Feministas en Acción. En esta ocasión se proyectará la película 'Temporada de huracanes', dirigida por Eliza Miller en 2023, una adaptación cinematográfica de la novela homónima de la escritora mexicana Fernanda Melchor. El ciclo propone así el cine como herramienta para el análisis y la reflexión en torno a realidades sociales, culturales y de género.

Ese mismo día, a las 19 horas, la Sala de Conferencias será el escenario de la presentación del libro 'Ecos del Destino', de la autora Victoria María Soriano, editado por Seleer. Se trata de la primera novela de la escritora, una obra de ficción que combina misterio, secretos familiares y elementos sobrenaturales a partir del regreso de su protagonista a un espacio marcado por el pasado.

La programación se completa el sábado 17 de enero, a las 18 horas, con la actividad infantil '¡Animales de granja!', que tendrá lugar en la Sala Infantil de la Biblioteca de La Rioja. La sesión girará en torno al cuento 'La oveja de Pablito', de Elsa Beskow, y se acompañará de una actividad participativa relacionada con la historia. Para asistir será necesaria reserva previa a través de la web reservasblr.org, disponible desde las 10 horas del día anterior.