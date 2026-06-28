'La Bodega Live' agota sus 4.500 entradas y escribe "la mejor primera página de su historia"

La Bodega Live en Franco -Españolas - LA BODEGA LIVE

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sold out. Las dos palabras que toda primera edición persigue y pocas alcanzan. 'La Bodega Live' lo logró antes de que se abrieran las puertas: las 4.500 entradas agotadas. Bodegas Franco-Españolas abrió sus puertas a las 19,00 horas y desde el primer minuto fue evidente que había ganas: la gente llenó cada rincón del recinto con la energía de quien sabe que está en el lugar correcto en el momento exacto. "La combinación de música en directo, vino y arquitectura centenaria funcionó como se intuía: a la perfección", ha señalado la organización.

El arranque correspondió a Sao en el Escenario Tinos Bordón y lo que tenía que ser una apertura cálida se convirtió "en la primera sorpresa de la jornada".

Gara Duran abrió el escenario principal "con una solvencia que no admitía dudas". La cantante y su banda lleva tiempo demostrando que "pertenece a las ligas grandes y La Bodega Live fue su mejor aval reciente: voz, presencia y canciones que crecen en directo".

Si había alguien que no necesitaba presentación hoy, esos eran Ultraligera. La banda madrileña "desplegó una energía magnética que sacudió el recinto de principio a fin". El futuro del rock en España "no es futuro: es un presente vibrante, y La Bodega Live lo vio de primera mano".

Shinova cerraron la noche como solo ellos saben hacerlo. La organización ha afirmado que "no necesitan demostrar nada: llevan años siendo uno de los nombres más sólidos del rock en castellano". Pero "demostraron de nuevo su carisma inigualable ante 4.500 personas que no querían que la noche terminara. Terminó. Y dejó el listón muy alto para la segunda edición".

Pau Ornia y Oski, con sus dos DJ sets completaron el ecosistema sonoro de la noche. Pau Ornia en el Escenario Diamante y Oski en The Art Company tejieron la banda sonora de los espacios de vino y experiencia, demostrando que La Bodega Live entiende la música como un ambiente total, no solo como un concierto.

Desde la dirección de La Bodega Live aseguran que "Esta primera edición ha superado todas las expectativas. El sold out, la energía del público y momentos únicos como el que vivimos en el escenario con Gabri y Gisme juntos por primera, vez nos confirman que La Bodega Live ha venido para quedarse. Ya pensando en 2027"

Paralela a la música, la experiencia enológica 'El Viaje del Diamante' recorrió cuatro siglos de historia vitivinícola a través de las cuatro estaciones de la bodega: desde el Diamante Clásico de 1891 hasta el Más Diamante, el primer Red Blend de Rioja.

El wine bar Más Diamante completó el cuadro con cócteles de autor -El Tinto de Nuestro Verano y El Diamantonic de Manzana- que convirtieron cada copa en parte del espectáculo. Sorteos, tatuajes y sorpresas diseminadas por el recinto completaron una propuesta que demostró que La Bodega Live no es un concierto en una bodega: es un formato nuevo.

Sorteos, tatuajes y sorpresas diseminadas por el recinto completaron una propuesta que demostró que "La Bodega Live no es un concierto en una bodega: es un formato nuevo". Algo que Elena Pilo, directora de Franco-Españolas Vino & Experiencias, resumió con claridad: "Hoy hemos comprobado que La Bodega Live tenía todo el sentido. Ver la bodega llena de gente disfrutando de la música, del vino, con propuestas jóvenes y frescas como Más Diamante, y de este entorno nos anima a seguir apostando por iniciativas como esta. Esperamos que esta primera edición sea la primera de muchas".