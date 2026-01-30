Bodegas Riojanas pacta un ERTE de cuatro meses con su plantilla que puede afectar a unas 70 personas

Archivo - Bodegas Riojanas - BODEGAS RIOJANAS - Archivo

LOGROÑO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Riojanas ha presentado un acuerdo de ERTE, con la aprobación de los sindicatos, que afectará a en torno a 70 personas, justificado por "una bajada de producción" entre las plantas de Cenicero (La Rioja), Barcelona y Madrid.

En concreto, y según han informado desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el expediente de regulación de empleo será de cuatro meses y se efectuará a partir de este próximo mes de febrero hasta el mes de mayo.

El ERTE pactado afecta a los trabajadores de producción (sobre un 50%) y de administración (70%).

Así lo ha confirmado desde CCOO Industria, su secretario general, Miguel Ángel Rello, quien ha informado que esta posición era "buena" para los trabajadores al "haber menos ingresos en esta época del año".

Por su parte, Juan Carlos Alfaro (secretario general FICA-UGT) ha asegurado que "el ERTE se justifica por una bajada de producción. Esperamos que no sea un parche y en el mes de mayo o junio puedan continuar con la jornada normal y seguir produciendo como antes".