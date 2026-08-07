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LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del CEIS Rioja alertan de una gestión que "pone en riesgo la capacidad operativa del servicio". Las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y la Junta de Personal del CEIS Rioja han trasladado a la ciudadanía "su profunda preocupación por la situación que atraviesa el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de La Rioja".

Tras la firma del acuerdo funcionarial alcanzado con la Administración en julio de 2025, la plantilla "esperaba una etapa de estabilidad y mejora organizativa". Sin embargo, "desde entonces se han sucedido decisiones que contradicen el espíritu de dicho acuerdo, alteran el funcionamiento operativo del servicio y desoyen de manera reiterada los criterios técnicos de quienes tienen la responsabilidad y la cualificación para dirigir un servicio de emergencias".

"Especialmente preocupante resulta que estas decisiones se adopten al margen de los informes y del criterio profesional del Director Técnico y de los Sargentos del CEIS Rioja, responsables de la planificación operativa del servicio", ha destacado.

Según señalan los sindicatos y la Junta de Personal, "parece ser que el señor Subdirector de Emergencias y Protección Civil, Roberto Varona, junto con el Gerente, han asumido decisiones propias de la gestión técnica y operativa del servicio, prescindiendo del criterio de la Dirección Técnica del CEIS Rioja".

Las consecuencias de esta forma de actuar "ya son visibles", como la "retirada de bomberos de los parques para realizar tareas ajenas a la atención de emergencias, incluso durante episodios de alto riesgo de incendios", y la "designación de personal sin la formación necesaria para ejercer funciones de mando durante un turno completo".

Además, la "utilización habitual de traslados de efectivos entre parques cuando el acuerdo funcionarial contempla estas medidas únicamente como excepcionales", la "anulación de decisiones previamente autorizadas por la Dirección Técnica, prescindiendo de su criterio profesional", y "la paralización de actuaciones estratégicas como la renovación del parque móvil, la mejora de las instalaciones o la búsqueda de financiación europea para modernizar el servicio".

Todo ello refleja un modelo de gestión que, a juicio de las organizaciones firmantes, "está dejando de apoyarse en criterios técnicos para basarse en decisiones administrativas que afectan directamente a la operatividad del CEIS Rioja".

Prueba de la situación que atraviesa el Consorcio es que, desde julio de 2023, han pasado por la Dirección Técnica "tres responsables distintos y otros tantos Gerentes en un corto espacio de tiempo". A ello se suma "la escasa motivación, la falta de estímulo y de apoyo institucional hacia la plantilla para asumir puestos de responsabilidad como el de sargento, circunstancia que desincentiva estas designaciones y favorece las renuncias anticipadas".

Las organizaciones firmantes han hecho un llamamiento al Gobierno de La Rioja para que "restablezca una gestión basada en criterios técnicos, el respeto a los profesionales y la protección del interés general". "No se puede gestionar un servicio de bomberos desde la improvisación, el desprecio a los criterios técnicos y la falta de respeto hacia los profesionales que lo sostienen cada día", han apuntado.

"Un servicio de emergencias exige conocimiento, planificación y responsabilidad, porque cualquier decisión equivocada puede tener consecuencias directas sobre la seguridad de los ciudadanos. Porque cuando se debilita un servicio de emergencias, el riesgo no lo asumen únicamente los bomberos: lo asumen todos los ciudadanos", han concluido.