Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en una ladera del parque 'Las Visitillas' de San Vicente

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja sofocaron, a última hora del jueves, el incendio en una ladera del parque 'Las Visitillas' de San Vicente de la Sonsierra, según ha informado SOS Rioja 112.

Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se movilizaron a los Bomberos del CEIS, Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, alertando a su vez a Guardia Civil.

No se originaron desgracias personales, si bien el incendio ha afectado a 1 hectárea de vegetación mixta.