Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en un pajar abandonado en Pradejón

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LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 13,05 horas, en un pajar abandonado en el barrio de las bodegas de Pradejón, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y al alcalde de la localidad, así como se han movilizado a los Bomberos del CEIS. Al parecer el pajar se encuentra en mal estado y han ardido las vigas de madera.