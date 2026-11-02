Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en una vivienda de Briñas

Archivo - Bombero del CEIS Rioja en una actuación - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, que se ha producido a las 13,45 horas, en una vivienda de la calle Fuentecilla, número 10, de Briñas, según ha informado el SOS Rioja 112, que también ha indicado que no se han producido daños personales.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los bomberos informan de que el incendio podría haberse originado por un cortocircuito que afecta a la placa vitrocerámica. El fuego ha quemado la campana extractora y una freidora, y queda limitado a la cocina de la vivienda.