Bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Rivas de Tereso

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del CEIS Rioja han sofocado esta manana un incendio que se había declarado en una vivienda de Rivas de Tereso, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,06 horas de este jueves, varios particulares han informado a SOS Rioja de un incendio en una vivienda en la calle Santa Justa del municipio de Rivas de Tereso.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS, así como a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras su intervención, los bomberos han indicado que el incendio se había producido en la chimenea de la vivienda, sin que se hayan registrado más afecciones materiales ni personales.