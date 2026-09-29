La 'Bonoloto' deja un premio de 51.437 euros sellado en el bar 'California' de Logroño

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LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La 'Bonoloto' deja un premio de 51.437 euros sellado en el bar 'California', situado en Avenida de Colón, 22, de Logroño. Se trata de un premio de segunda categoría (cinco aciertos + Complementario), del sorteo celebrado este lunes.
Además, del de Logroño se validaron otros dos boletos más premiados en el Despacho Receptor nº51.335 de Málaga y en la Administración de Loterías nº3 de Adeje Casco - Adeje (Santa Cruz de Tenerife).
También, el sorteo, según informó Loterías y Apuestas del Estado dejó
un premio de 2.025.965,95 euros en Madrid. El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías nº 146, situado en Bravo Murillo, 199.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 28 de septiembre, ha estado formada por los números 31, 21, 29, 12, 25 y 10. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.528.100 euros.