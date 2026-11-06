El BOR publica el acuerdo para mejorar las condiciones de trabajo del personal estatutario del SERIS

SERIS - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este viernes el acuerdo para la mejora de las condiciones de trabajo del personal estatutario del Servicio Riojano de Salud (SERIS), suscrito el pasado 17 de septiembre en la Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales FSES-SATSE, CSIF, UGT y CCOO.

El texto recoge diecinueve medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de los profesionales, atender sus reivindicaciones y favorecer la organización de los servicios y la atención sanitaria. Incluye mejoras retributivas, medidas sobre descansos y formación sanitaria especializada, así como compromisos de negociación y desarrollo normativo.

Entre las principales medidas figuran las mejoras en la retribución de las guardias de los médicos de Atención Hospitalaria y Atención Primaria y del personal de Enfermería de Atención Primaria, con efectos desde el 1 de octubre de 2026.

Para los facultativos, el acuerdo también contempla mejoras en la remuneración de la actividad voluntaria que exceda la jornada complementaria.

A ello se suma la flexibilización del régimen de descansos tras las guardias, condicionada a garantizar la actividad asistencial ordinaria y no incrementar los tiempos de espera.

Desde el 1 de enero de 2027 se aplicarán los incrementos de productividad fija previstos para Enfermería y celadores, junto con otras mejoras retributivas para distintas categorías profesionales.

El acuerdo contempla también la unificación de determinados puestos de Enfermería y Cuidados Auxiliares de Enfermería y la homologación de sus retribuciones.

En el ámbito de la formación sanitaria especializada, se reconoce la labor de los tutores mediante un complemento retributivo y tiempo específico para sus funciones docentes. Asimismo, se incluyen medidas de promoción interna y compromisos para tramitar la creación de nuevas categorías profesionales.

El texto incorpora, además, compromisos de negociación sobre la organización de los servicios, las condiciones del personal de refuerzo de Atención Primaria y las guardias localizadas, así como de desarrollo normativo para el abono de las guardias obligatorias en las situaciones previstas en el acuerdo.

Una comisión paritaria, integrada por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales firmantes, se encargará de la interpretación y el seguimiento del acuerdo.