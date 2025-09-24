Borja Jiménez levanta una tarde tediosa abriendo la puerta grande de 'La Ribera' en Logroño

Morante y Talavante se van de vacío entre la espada y el escaso juego de los de 'Garcigrande'

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sevillano Borja Jiménez ha abierto la puerta grande de La Ribera en Logroño en la que ha cerrado el abono de San Mateo en Logroño. Una tarde tediosa de no haber sido por las dos orejas que ha cortado el de Espartinas al 'cierraplaza'. Sus compañeros de terna, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante se han ido de vacío.

Se han lidiado toros de 'Garcigrande', deslucidos y de escaso juego, salvo el último, aplaudido en el arrastre, mientras que han sido pitados primero y quinto. Los tendidos en el coso de la capital riojana han registrado tres cuartos de entrada.

El público ha ovacionado de forma clamoroso a la terna, que ha correspondido saludando desde el tercio al inicio del festejo. No obstante, lo más destacado de la tarde ha sido al final de la corrida, con 'Catamaron', negro de 595 kilos, con el que Borja Jiménez se ha podido estirar con el capote, pero luciendo sobre todo en un quite por chicuelinas.

Con la puya ha sido destacada la actuación de Vicente González. Por su parte, Jiménez tras brindar al público, ha comenzado la faena con estatuarios, muy ceñidos, en los medios, para después lograr buenas series con ambas manos, con ligazón. Ha logrado arrancar al astado algunos naturales de enjundia, matando de estocada, casi fulminante, y pasear los dos únicos trofeos de la tarde, y por ende abrir la puerta grande.

Con el anterior, el tercero de la tarde, de nombre 'Camarero', negro de 550 kilos, el sevillano ha recibido al animal con buenas verónicas, chicuelinas y una media. En varas, Tito Sandoval ha arrancado los aplausos del respetable.

También ha brindado Jiménez al público para ponerse de rodillas y levantar a los tendidos. El astado ha perdido las manos cuando el de Espartinas intentaba ligar los pases, destacando varios naturales. Ha matado de pinchazo y buena estocada, siendo silenciada su actuación.

Por su parte, Morante de la Puebla, con el primero de la tarde, de nombre 'Ciclón', negro de 585 kilos, se ha encontrado con un toro suelto. En el tercio de banderillas ha destacado Curro Javier, para después el sevillano, ante el manso, dar una buena tanda con la derecha, y después abreviar, finalizando con un macheteo, matando de estocada desprendida. Ha sido silenciado.

Con el cuarto, su segundo, un colorado de 590, de nombre 'Charleston', el de la Puebla del Río tampoco ha podido torear de capote. En la faena, todo parecía cambiar al realizar un toreo lento de inicio, con la mano derecha. En un momento de la actuación el astado ha pisado al diestro, poniéndole en aprietos. A partir de ahí, no le ha podido bajar la mano, por la escasa fuerza del mismo, que ha imposibilitado el lucimiento. Pinchazo hondo, para obtener división de opiniones.

Alejando Talavante, por su parte, con el segundo, 'Chiripo', colorado ojo perdiz, de 570 kilos, ha podido estirarse a la verónica. Con la pañosa, el pacense ha lucido, sobre todo, con la mano derecha, ante un animal al que le costaba tragar con la muleta en la otra mano. Ha concluido con unas manoletinas que han hecho vibrar al público, fallando con la espada, obteniendo silencio.

Con su segundo, el quinto del festejo, un negro de 555 kilos, de nombre 'Miedoso', ha saludado con gusto a la verónica. En el tercio de varas ha destacado Manuel Cid. Talavante, por su parte, tras brindar al público, ha comenzado la faena de rodillas, ante un animal deslucido que ha ido a menos, y al que el extremeño ha ido sacando pases contados, sin poder ligarlos, dada la escasa condición del astado. Pinchazo y estocada, siendo también silenciada su actuación.