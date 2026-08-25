El Bus Joven del IRJ lanza su ruta a las fiestas patronales de Calahorra

Archivo - Chupinazo de las fiestas de Calahorra (ARCHIVO) - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), pone en marcha esta semana una nueva ruta del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

Un servicio que ofrece como novedad un descuento del 20 % en el precio del billete de ida y vuelta respecto al año pasado.

Concretamente este viernes, 28 de agosto, para acudir a las fiestas patronales de Calahorra se lanzarán cinco servicios de autobús.

El primer servicio partirá desde la capital riojana a las 23,00 horas y regresará de Calahorra a Logroño a las 07,30 realizando paradas tanto a la ida como a la vuelta en Villar de Arnedo, Pradejón y Calahorra.

El segundo recorrido saldrá de Aguilar del Rio Alhama, a las 23,15 horas, parando en Cervera del Rio Alhama, Rincón de Soto y Calahorra. A las 07,30 horas se hará el servicio de vuelta realizando las mismas paradas.

El tercer recorrido comenzará en Alfaro a las 22,00 horas, sin otra parada hasta Calahorra, con idéntico recorrido de vuelta a las 06,30 horas.

El cuarto servicio partirá a las 23,15 horas desde Cornago, realizando paradas en Igea, Rincón de Olivedo, Grávalos, Quel, Autol y Calahorra. A las 07,30 horas será la vuelta realizando las mismas paradas.

El quinto servicio saldrá desde Arnedo a las 22,00 horas con destino a Calahorra y regresará a las 06,30 horas con el mismo itinerario que a la ida.

La venta de billetes permanecerá activa hasta las 23,59 horas del jueves, 27 de agosto, o hasta agotarse, a través de la página web del IRJ (www.irj.es).