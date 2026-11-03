Una cacerolada y una exposición mostrarán la situación en Gaza y "abuchearán" a quienes atacan la justicia

Situación en Palestina - Abed Rahim Khatib/dpa

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina de La Rioja ha convocado una cacerolada, el próximo jueves, 5 de noviembre, para "abuchear a quienes quieren acabar con la justicia internacional", que avanzará la inauguración de una exposición para "sensibilizar" sobre esta situación.

En nota de prensa, Acampada por Palestina en La Rioja ha dado a conocer una serie de actos. Entre éstos, el sábado 7 de noviembre se inaugura la exposición fotográfica 'Cuando la conciencia nos llama', del fotoperiodista gazatí Osama Kahlout.

La exposición surge de la colaboración del Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP) con el fotoperiodista, quien, con las fotos tomadas en la Franja de Gaza en lo "peor" de la ofensiva israelí, busca "hacernos sentir la cotidianidad de un pueblo sometido a una agresión".

La Exposición busca sensibilizar sobre las circunstancias vitales a las que se ven sometidos en Gaza y cuál es el objetivo último de este sometimiento.

Además, "nos invita a involucrarnos en la protección de los Derechos Humanos y en la necesidad urgente de un compromiso de alto el fuego permanente".

También busca reunir aportaciones voluntarias para UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina), que proporciona asistencia y protección a casi 6 millones de personas refugiadas de Palestina en Jordania, Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

Los servicios de UNRWA abarcan educación, atención médica, asistencia y servicios sociales, infraestructuras y mejora de campamentos, protección y micro-financiación.

Gracias a la colaboración de la Universidad Popular de Logroño (UPL), 'Cuando la conciencia nos llama' estará expuesta en su sede del 7 al 20 de noviembre. Su Comisión de Cooperación colocará una mesa con artesanía hecha por alumnado de la UPL con la finalidad de recaudar fondos como apoyo solidario para UNRWA.

CACEROLADA

Dos días antes, el jueves 5 de noviembre, a las 19,00 horas, Acampada por Palestina de La Rioja anima a toda la ciudadanía a acudir a la Plaza del Mercado para participar en una cacerolada.

Esta vez será en apoyo a los Tribunales de Justicia Internacional de Derechos Humanos, "cuya lucha contra la impunidad en el genocidio de Gaza ha llevado a diferentes países, no solo a desobedecerlos, sino a atacarlos, como es el caso del llamado Estado de Israel y de Estados Unidos".

Con esta cacerolada se pretende hacer una llamada de atención a gobiernos democráticos, organismos, empresas y medios de comunicación para que vigilen sus propias actuaciones, de modo que se ajusten a las órdenes internacionales de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

Así, se pide que estén "por encima del ambiente de presión que el sionismo con sus lobbies y EEUU con sus sanciones están ejerciendo". "La Justicia Internacional debe prevalecer y, solo lo hará si es defendida por todas y todos", ha clamado.