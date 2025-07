Cae una moción para el cumplimiento del acuerdo municipal contra los discursos del odio

El PP rechaza la propuesta del PSOE porque se está llevando a cabo y reiteran que "estamos en contra de los discursos del odio"

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los votos de Vox y el PP han hecho decaer una moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE exigiendo el cumplimiento del acuerdo municipal contra los discursos de odio aprobado en julio de 2024. Los populares han explicado que rechazaban la propuesta porque se está llevando a cabo, al tiempo que han reiterado que "estamos en contra de estos discursos".

La propuesta, que precisamente ha sido enmendada por el PP - si bien se ha rechazado por la proponente-, ha sido defendida por la concejal del PSOE, Maria Madorrán, iniciando su exposición rechazando las últimas agresiones al colectivo LGTBI+.

La edil socialista ha indicado que la moción que "hoy traemos aquí, fue aprobada y que un año después no hemos visto ningún resultado", porque "pedíamos hechos, no palabras, no era una moción declarativa, era una moción que proponía medidas concretas y, además, contando con la participación de esas personas".

"Hemos vuelto a traer esta moción en torno al Día del Orgullo, precisamente porque, más allá de la reivindicación de la festividad, nos parece que es un día para reivindicar garantía de derechos, garantía de derechos humanos y el colectivo lleva muchísimo tiempo advirtiendo que los discursos de odio contra su colectivo, que son los segundos que más lo sufren por detrás de las personas migrantes y de origen extranjero están en aumento por el mero hecho de ser y de no existir", ha añadido Madorrán.

Finalmente, la concejala del PSOE ha recordado que "no proponemos un acuerdo municipal, exigimos su cumplimiento", porque "los discursos de odio están aumentando; y no podemos mantenernos indiferentes ante discursos radicales e intolerantes, porque estamos hablando de derechos y libertades que son la base de toda sociedad democrática".

"IMPONER SU PENSAMIENTO ÚNICO"

En contra se ha mostrado el Grupo Municipal de Vox, que a través de su portavoz, María Jiménez, ha afirmado que "asistimos a otro intento de la izquierda para imponer su pensamiento único a través de esta moción". "Lo que ustedes presentan como una moción para proteger derechos es en realidad una herramienta para censurar ideas, para controlar el discurso público, para mordazar a quien se atreva a decir lo que ustedes no quieren oír. Su fin no es proteger a nadie, sino perseguir todo aquel que no convulgue con su ideología", ha asegurado.

La portavox de Vox ha indicado que "no buscan combatir el odio, lo que buscan es silenciar al disidente", así como ha asegurado que la moción "es un ataque directo a las libertades, ya que no quieren una sociedad libre, sino una sociedad domesticada, sumisa, donde solamente se pueda hablar si se repite el catecismo ideológico de su ideología".

Jiménez, ha indicado que "no vamos a permitir que insulten a miles de personas simplemente por el hecho de pensar distinto a ustedes", al tiempo que ha asegurado que "no vamos a callarnos cuando ustedes intentan imponer su dictadura del pensamiento único". "Hablan de reforzar la protección de las víctimas de odio, pero ¿qué hay de las víctimas de sus políticas? o ¿qué hay de las miles de mujeres agredidas por inmigrantes ilegales a los que ustedes protegen?.

Esta frase ha provocado un 'rifirafe' entre Podemos-IU y el PSOE con Vox, en el que ha tenido que intervenir la presidenta del pleno, Leonor González Menorca.

Tras este cruce de acusaciones ha tomado la palabra la concejal de Igualdad, Celia Sanz, que ha defendido su voto en contra, porque lo que ustedes nos están pidiendo, es algo que ya nos comprometimos el año pasado. Algo ante lo cual ya votamos a favor". "Sí que podamos tener ciertos reproches porque el contenido a pies juntillas de esa moción no se ha llegado a poner en práctica, pero también les digo que llevamos un año trabajando a favor del colectivo LGTBI+", ha indicado, para a continuación indicar que "nosotros estamos en contra de los discursos de odio".

Para Sanz, el PSOE con esta propuesta está realizando "una estrategia política" y "quieren descabalgarnos, de algo que ustedes se quieren apropiar, porque saben que estamos ahí, y lo estamos con compromiso y con convicción".

Por parte del PR+, Rubén Antoñanzas, ha acusado a los 'populares' de hacer "buenismo" porque la moción, aprobada hace un año, "iba más allá de darles dinero" a los colectivos, sino que "es una cuestión de dejar muy claro cuáles son los límites de la decencia".

Por Podemos-IU, su portavoz Amaia Castro, ha criticado la postura del PP en este asunto, así como ha "agradecido" a Vox que "no se salgan de su camino, porque ya sabemos que van a decir de esto", para finalmente condenar las agresiones homófobas y transfóbas de los últimos días en Logroño.

RECHAZADA OTRA MOCIÓN SOCIALISTA

La misma suerte ha corrido otra moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la aprobación y ejecución inmediata del plan estratégico ante las olas de calor. Ha contado con el apoyo de PR+ y de Podemos-IU, y los votos en contra de PP y Vox.